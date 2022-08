Clarín: Justicia argentina permitirá a 12 tripulantes del avión retenido abandonar el país

Entornointeligente.com /

El juez federal Federico Villena, que adelanta la investigación sobre el avión venezolano iraní retenido en Ezeiza desde hace casi dos meses, decidió permitir la salida del país de 12 de los miembros de la tripulación del avión de la compañía venezolana Emtrasur.

No obstante, no podrán dejar Argentina, por el momento, el piloto del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi ni tampoco otros tres tripulantes iraníes de la aeronave, además de otros tres miembros venezolanos de la tripulación.

Reseña la web del diario gaucho Clarín que llegó a las manos del juez el informe del FBI que señala que el piloto Gholamreza Ghasemi está relacionado con Al Quds, brazo internacional de la Guardia Revolucionaria Iraní, cuerpo acusado de organizar atentados terroristas en distintos países, entre ellos, según figura en la causa por la voladura de la AMIA en 1994, Argentina.

En la resolución, el juez ordena que sigan retenidos los pasaportes de los iraníes Gholamreza Ghasemi (piloto del avión), Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y de los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José García Contreras. Esas siete personas no podrán salir del país hasta que lo autorice el magistrado.

Los que podrán salir de Argentina En cambio, Villena levantó la restricción para viajar al extranjero para Mahdi Mouseli, Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginés Pérez, Ángel Marín Ovalles y Nelson Coello.

Todos ellos podrán irse cuando lo desean, a pesar de que el juez aclaró: «habré de resaltar que el presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada».

«Por el contrario, únicamente se ha evaluado –tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta», sostuvo Villena en su escrito.

Piloto genera muchas sospechas Villena dedica varios párrafos a justificar por qué mantiene las restricciones a los cuatro iraníes y los tres tripulantes venezolanos. El que más sospechas le genera es el piloto, Gholamreza Ghasemi.

Cuando le secuestraron su celular y sus dispositivos electrónicos, se encontraron «capturas de pantallas, videos e imágenes en las que se pueden observar contextos bélicos, armas, ejércitos, dirigentes del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como así también de las Fuerzas Armadas Quds, Hezbollah, personas a quienes se le habría quitado la vida, fotografías del logo del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entre otros elementos».

A su vez, Abdolbaset Mohammadi seguirá retenido ya que en el informe del FBI se señala que otras dos aerolíneas para las cuales trabaja, Mahan Air y Fars Queshm Air, prestan servicios de traslado y logística a organizaciones terroristas, para las cuales contrabandean armas.

Los otros dos iraníes, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, seguirán retenidos porque todas sus comunicaciones están en farsí y faltan las traducciones oficiales de esos textos.

De los venezolanos que aún no puede abandonar el país El juez también quiere tener cerca a Víctor Manuel Pérez Gómez (gerente general de Operaciones de Emtrasur y ex militar venezolano), porque estaría vinculado a un hombre relacionado con Hezbollah y porque quiere investigar los manejos financieros de la empresa; Mario Arraga Urdaneta (gerente de Administración de Emtrasur y ex militar venezolano), por su participación en la estructuración financiera del vuelo y a José Gregorio García Contreras.

De este último, en el celular se le encontraron chats que podrían comprometerlo. Dice el juez en su escrito: «Corresponde destacar una serie de chats del 11 de junio, que se han obtenido de su teléfono celular en los que ha hecho referencias a que «…Gracias a Dios no encontraron nada…» y a lo que su interlocutor contesta «…Gracias a Dios. Yo estaba temblando con eso, pero no quería preguntar porque sé que están vigilados…».

El Ministerio Público Fiscal sigue opuesto a la salida de la aeronave, que permanece en un sector de Ezeiza destinado al estacionamiento de aviones. Cabe recordar que se trata de un Boeing 747 Dreamliner de carga, que perteneció a la empresa iraní Mahan Air y hoy está en manos de Emtrasur, una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por su presunta colaboración logística con organizaciones terroristas.

