Clarisa Molina visita Disney World por primera vez (+IMÁGENES)

Clarissa Molina se sintió nuevamente como una niña al visitar por primera vez Disney World. La reina de belleza dominicana y presentadora de televisión, Clarissa Molina , publicó a través de sus redes sociales que este fin de semana visitó por primera vez Disney World, en Orlando, Florida. Cabe destacar que, la artista comentó al portal web La Opinión que se sintió como de vuelta a su infancia al ver a los clásicos animados y los castillos.

Asimismo, comentó: “Estoy feliz, no he llorado todavía, pero estoy muy emocionada” asegurando que en todo el recorrido caminó, saltó y gritó, tanto que quedó agotada por el sol. Ahora bien, es importante recordar que la modelo reside desde hace varios años en la ciudad de Miami, sin embargo no había podido acudir al parque de atracciones por su agenda llena de compromisos .

Recientemente Molina incluso resultó positivo para COVID-19 y tuvo que dejar su segmento en el programa de las tardes de Univisión, El Gordo y la Flaca, destacando que tuvo que hacer sus pautas desde el apartamento mientras superaba totalmente la enfermedad.

Finalmente, sobre su experiencia en Disney World dijo: “La magia que tiene esto es único, una se siente niña de nuevo, así que me fascina…Vuelves tú a inspirarte a hacer más cosas… En este parque descubría que siempre está esa niña viva en mí, me encanta, yo estoy aquí disfrutando al 100%”.

Redacción Gossipvzla con información de La Opinión

