«Clan Insfrán» y Marset ordenaron el asesinato del fiscal Pecci, según medio colombiano

Entornointeligente.com /

Julio Enciso no fue parte del estreno del Brighton & Hove Albion en Old Trafford , pero sí debutó con la Sub 21 en la Premier League 2 . El paraguayo fue convocado en la categoría y enfrentó al Crystal Palace en el Selhurst Park de la ciudad de Londres . Con la camiseta número 11, el delantero de 18 años disputó los 90 minutos en la derrota 3-2 por la primera jornada.

Un día después del choque, Enciso agradeció la oportunidad con un mensaje de Twitter . «Gracias mi Dios por darme esta posibilidad de sumar minutos. Gracias a todas las personas que me mandaron sus mensajes de apoyo», escribió el ex Libertad en la red social. Si el atacante no es llamado por Graham Potter , estaría a disposición de Andrew Lawrence Crofts para mantener el ritmo.

Enciso sufrió un golpe durante el cotejo, pero aclaró que pasó a mayores. «Gracias a Dios fue solo golpe no se abrió la herida. Seguimos aprendiendo y mejorando», finalizó el ofensivo. En la próxima ronda, las Gaviotas serán locales del Newcastle de Miguel Almirón : el choque, en el Falmer Stadium , arrancará a las 10:00. ¿Estará ‘La Joya’?

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com