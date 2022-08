«Clan Insfrán» y Marset ordenaron el asesinato del fiscal Pecci, según medio colombiano

Entornointeligente.com /

Julio Enciso jugó un partido oficial con el Brighton & Hove Albion . El paraguayo, que no fue convocado para el debut contra el Manchester United en Old Trafford , disputó la primera jornada de la Premier League 2 , el campeonato de la Sub 21. Sumando minutos, el delantero fue titular en el once las Gaviotas y disputó todo el cotejo contra Crystal Palace en el Selhurst Park.

Enciso, quien va ganando ritmo, sería parte de la categoría cada vez que no integre la lista de Graham Potter para los duelos de la Premier League . «Gracias mi Dios por darme esta posibilidad de sumar minutos. Gracias a todas las personas que me mandaron sus mensajes de apoyo», escribió el delantero de 18 años luego de la presentación en Londres .

El ex Libertad sufrió un golpe durante el cotejo, pero aclaró que pasó a mayores. «Gracias a Dios fue solo golpe no se abrió la herida. Seguimos aprendiendo y mejorando», finalizó el ofensivo. En la próxima ronda, serán locales del Newcastle de Miguel Almirón : el choque, en el Falmer Stadium , arrancará a las 10:00. ¿Estará ‘La Joya’?

Entre los compatriotas que militaron en el fútbol ingles , Enciso no es el primero que disputa el certamen con el propósito de mantener el ritmo. Fabián Balbuena con el West Ham (2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021) y Braian Ojeda con el Nottinhgam Forest (2021-2022) jugaron en la PL2. En el caso del mediocampista, también fue antes del debut oficial.

