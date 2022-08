«Clan Insfrán» y Marset ordenaron el asesinato del fiscal Pecci, según medio colombiano

Entornointeligente.com /

El Brighton & Hove Albion comenzó la Premier League sin Julio Enciso . El atacante no fue convocado por Graham Potter en el triunfo 2-1 sobre el Manchester United en Old Trafford , pero sí formó parte del estreno del Sub 21 en la Premier League 2 , que sería la División Reserva del fútbol paraguayo . El ex Libertad viajó a Londres y enfrentó al Crystal Palace en el Selhurst Park .

En el equipo dirigido por Andrew Lawrence Crofts , ex jugador de la selección de Gales , Enciso partió de titular y disputó los noventa minutos en la derrota 3-2 de las Gaviotas. La participación del atacante de 18 años con los demás juveniles es una evidencia de que cada vez que no integre el plantel principal, sumará minutos en la categoría.

Entre los compatriotas que militaron en el fútbol ingles, Enciso no es el primero que disputa el certamen con el propósito de mantener el ritmo. Fabián Balbuena con el West Ham (2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021) y Braian Ojeda con el Nottinhgam Forest (2021-2022) jugaron en la PL2. En el caso del mediocampista, también fue antes del debut oficial.

