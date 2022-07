Claman ayuda para poder identificar cadáver de ecuatoriana asesinada en EEUU

Entornointeligente.com /

«Yo misma identificar el cadáver de mi hija porque yo, esté como esté, yo voy a ver el cadáver de mi hija, yo voy a verla, yo sé si es mi hija o no, esté en el estado en el que esté. Yo soy su madre, yo soy su madre», indicó Gardenia Gómez, según el reporte de Telemundo.

Llanos Gómez desapareció luego de que, supuestamente, se negara a realizar labores como dama de compañía. La joven llegó a Atlanta bajo la idea de que trabajaría como mesera.

«Me dijo que había sido una rusa, la jefa, y le dice ‘te voy a denunciar, porque esto es una mentira’. Al otro día desaparece mi hija», añadió la madre desde Guayaquil

A Llanos Gómez se le perdió el rastro el 14 de junio pasado, un día después de que le contó a su madre vía WhatsApp lo que estaba pasando.

«Un día antes de su desaparición me contó: ‘Mami, una rusa me ha contratado de mesera en un hotel’, pero al día siguiente me dijo que había discutido con esa señora porque no era el trabajo que le habían prometido y que era para hacerles compañía a hombres. Mi hija estaba molesta», indicó la mujer en una entrevista previa con Extra.

«Me escribió: ‘Mami, voy a comer pizza y a ver televisión en el celular’. Enseguida me envió una foto de la habitación del hotel donde estaba. Fue lo último que supe de mi niña. No sé qué decirles a los niños, ellos preguntan por su mamá», añadió Gómez al rotativo

