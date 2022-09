Claire Harp: Dinastía en el arte – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Claire Harp viene de una familia artística, su hermana, la popular Marie Claire Harp , y su hermano, el otrora míster y actualmente cantante Jean Pierre, son muestra de lo antes expuesto. Una dinastía artística que Claire Harp representa muy bien. Sus logros en el exterior, su versatilidad, y calidad profesional han sido y son su carta aval. Claire Harp, es una versátil artista plástica que domina la mayoría de las expresiones artísticas como la escultura, la actuación, el canto, el baile y, especialmente, la pintura, disciplina que se ha convertido en su vocación desde que era una niña.

Nacida en Venezuela, Claire Harp es la segunda de cuatro hijos y desde muy joven mostró gran facilidad para las artes plásticas; mientras estudiaba secundaria su mente se abrió a un mundo de posibilidades que solo a través del arte podía expresarse. Cuando tenía doce años, su profesora de dibujó descubrió sus habilidades y la motivó a seguir desarrollando su talento.

Al finalizar sus estudios de preparatoria, se dispuso a perfeccionar lo ya antes aprendido por su cuenta e ingresó a la escuela de arte más importante de su país, de la cual egresó con el título de Artista Plástico con mención Dibujo y Pintura. A sus 21 años logró entrar a la casa de subastas Odalys, la casa de subastas más importante de Venezuela, con su obra Marilyn Monroe, lo que le dio un giro a su carrera y se convirtió así en la artista más joven en la historia de la referida casa de subastas.

Con la finalidad de ampliar sus horizontes como artista, decidió explorar otras ramas del arte, tales como la escultura y la restauración, integrándolas completa e indeleblemente en su vida.

Su ambición por lo artístico y cultural fue en aumento, así que viajó a México, en donde encontraría su próxima fuente de inspiración. Desde su llegada, unió su talento con la influencia de la rica cultura mexicana, lo que le ha permitido construir una gran reputación y una muy valiosa carrera en el mundo artístico, siendo la pintura, la escultura y la actuación las facetas en las que se ha dado a conocer.

Z3D: ¿Qué es para ti el arte?

CH: Engloba muchas cosas pienso que es aquello que me da oxígeno, fuerza, mi escudo contra esa batalla que se libra día a día donde todos participan, pero pocos se dan cuenta, es complicada y simple a la vez, no seriamos humanos sin ella, es la característica primordial de la civilización, por ejemplo, los animales no hacen arte pues es algo exclusivo de la humanidad, después de mi familia el arte lo es todo para mí.

Z3D: ¿La artista plástica dominó a la actriz?

CH: La actuación es un tipo de arte, me siento cómoda navegando en ese mar de posibilidades que el mundo artístico ofrece, es posible que la artista plástica sea uno de los personajes que interpreta la actriz o la actriz sea una proyección tangible de una de las creaciones de la artista plástica, la línea entre ambas cosas es difusa.

Z3D: ¿Cómo describes tu propuesta artística y cuáles metamorfosis has tenido desde los inicios hasta hoy?

CH: Mi propuesta seria ecléctica, es difícil decantarse por un estilo cuando el mundo está lleno de tanta belleza que de una u otra forma debe ser representada en arte, se complica más aun por el hecho de que no solo me limito a pintar sino también a esculpir, ciertamente ha sufrido una metamorfosis en este camino digamos que ha «madurado» y como un buen vino mejora con el tiempo, esto se logra a través de la constancia, disciplina y preparación, mucha preparación y estudio, aunque no lo crean hay que prepararse bastante ya que no solo de creatividad nace el arte.

Z3D: ¿Qué cualidades debe poseer un artista plástico para triunfar y trascender?

CH: Disciplina, constancia y pasión, son las tres cosas que producen «la magia»

Z3D: ¿A dónde quiere llegar Claire Harp?

CH: Siempre apunto a lo más alto así que es fácil adivinar en donde quiero estar, solo debes ver hacia arriba al punto más alto, ese es el sitio, en cuanto a la pintura ser reconocida mundialmente, en cuanto a la actuación llegar a la pantalla grande y así sucesivamente en todos los ámbitos de mi vida, siempre apuntando a las estrellas.

Z3D: ¿Hay algo de lo cual te arrepientes?

CH: Nunca, porque de lo que he vivido lo bueno nutre y lo malo deja experiencia, pero quizás de lo único de lo que podría arrepentirme seria de la pérdida de tiempo, un tiempo que pudo ser mejor aprovechado si me hubiese enfocado en cosas quizás más trascendentales, pero lo hecho, hecho está y aquí estamos.

Z3D: Vienes de cristalizar un gran logro en tu carrera. ¿Qué nos puedes contar de la apertura de tu galería en México?

CH: Es una galería como bien dije antes de estilo ecléctico, en ella se funden muchos estilos y está dirigida a todos los gustos, siempre he dicho que el arte es para todos, es un sueño que viene desde Venezuela, es algo que soñé desde que tenía 12 años, imagina algo tan anhelado al fin al alcance de tu mano, como venezolana me enorgullece saber que fuera de mi tierra pude lograrlo, no han sido fáciles todos los días ha habido altos y bajos, pero México me abrió sus puertas y me cobijó con su calidez y por eso mi eterna gratitud no alcanzará para el pueblo mexicano.

Z3D: ¿Esperabas tener tanta acogida en ese país?

CH: Quizás el hecho de venir con mi hija en una mano y dos maletas con mi vida entera en la otra no me permitía vislumbrar mucho del futuro que me aguardaba, el pueblo mexicano es muy cálido en esencia se parece mucho al nuestro, me tendieron la mano cuando estaba en plena lucha y con amor y calidez me atraparon. Es mi segunda patria y por el momento aquí me quedo.

Te puede interesar: Sabrina Veris «Con el fisicoculturismo entendí mejor mi cuerpo»

Z3D: ¿Cómo hace una persona amante del arte que quiera adquirir una de tus obras, ya sea escultura, o pintura?

CH: A través de nuestras redes sociales @claireharp_gallery y nuestra página web

www.claireharp.com por el momento no contamos con sede física ya que las obras están expuestas en importantes espacios de la ciudad lo que nos da la proyección necesaria, sin embargo, a corto plazo abriremos la ubicación física para deleite de los amantes del arte.

Z3D: ¿Cuáles son las herramientas o potencialidades que debe tener un restaurador de arte y los parámetros que debe respetar?

CH: Restaurar no es igual que pintar, es traer una pieza de nuevo a la vida, un restaurador vendría a ser un «médico» para una pieza en problemas, para que un artista pueda considerarse restaurador debe contar con mucha preparación y dominar los principios de la restauración y curaduría, de ti depende que la pieza quede en condiciones ideales y el hecho de trabajar en base a la creatividad de otra persona es una responsabilidad muy grande y a veces limitante, sin embargo, es una labor muy bonita que me encanta.

Z3D: ¿Cómo ves el arte en Venezuela?

CH: En mi país hay muchísimo talento, Venezuela es una joya artística brillante y hermosa llena de gente con potencial increíble que hará grandes contribuciones artísticas al mundo, y mucha de mi preparación la conseguí en mi hermosa tierra, el arte tiene futuro.

Z3D: ¿Tienes pensado realizar una nueva exposición en Venezuela o abrir una sucursal de tu galería en el país?

CH: Mucho de mi camino en cuanto al arte lo he recorrido allá, he organizado y participado en muchas expos, subastas, la idea de una galería en mi país no está descartada, claro está cuando las condiciones sean las idóneas.

Z3D: ¿Cómo te proyectas a futuro?

CH: Mucho más preparada en todos los ámbitos, por el momento estamos en negociaciones con varios países para expandirnos y llevar el arte a muchos lugares, en cuanto a la actuación estamos trabajando en varios proyectos que por el momento no puedo contar pero todo se sabrá en su momento.

Coordenadas

Por Redacción Zona 3D

Fotos Cortesía

@claireharp_gallery / www.claireharp.com

Visita nuestra sección Zona 3D

2022-09-16

Para mantenerte informado sigue nuestro canal

en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com