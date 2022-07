Ciudadanos temen una nueva ola de contagios por Covid-19

Entornointeligente.com /

Centros de vacunación se mantienen con una gran afluencia DORIANA BORREGO

«Las personas han dejado de lado otra vez el tapabocas, hay que reforzar nuevamente el uso de las medidas de bioseguridad e incluso plantear la posibilidad de implementar reiteradamente las medidas de control del aforo en espacios públicos, mejoramos un poco pero la gente no presta atención y vemos los resultados de esa indulgencia», explicó Alondra Hernández, enfermera.

Al recorrer distintos puntos de vacunación ubicados en Los Teques, pudo constatarse que en comparación a semanas anteriores, la cantidad de personas que han salido a vacunarse es alta, debido a que el posible repunte ha generado inquietudes en las personas.

«La gente tiene miedo de hacerse la prueba para descartar tener Covid-19 porque saben que se están presentando casos nuevos y no quieren que les den aislamiento en centros médicos o en sus casas. Es una decisión irresponsable no descartar ser portador del virus, porque lo que hacen es contagiar a otros, no queremos que nuevamente los centros de salud sean saturados con enfermos, no se dan abasto», agregó Hernández.

Señaló que es importante mantener las defensas altas, a través de una buena alimentación y el uso de vitaminas parta ayudar al sistema inmunológico, haciendo énfasis en los niños y miembros de la tercera edad, dos de los sectores que pueden verse más afectados.

«Otra vez estoy escuchando que personas cercanas a mí tienen Covid-19, habíamos bajado la guardia y la gente otra vez está enfermándose, nuevamente debemos estar alerta, mantener el distanciamiento social y todas las medidas que podamos para evitar que podamos contagiarnos, no solo por nosotros, sino por nuestros abuelitos en casa que tienen las defensas más bajas», comentó Wilmary Oropeza, madre soltera./at

