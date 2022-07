Ciudadanos solicitan sea publicada una lista con las estaciones de combustible que reciben bolívares 

Entornointeligente.com /

Luzfrandy Contreras/DLA.- El estado Táchira se ha caracterizado por el manejo principal de la moneda tipo peso colombiano, por tratarse de un estado fronterizo y del flujo de compras y ventas en el vecino país. Situación que ha golpeado el bolsillo de algunos ciudadanos, al observar el alza en la tasa peso / dólar.

El pasado lunes algunas estaciones de servicio prefirieron no recibir pesos colombianos motivado a la comparación entre una moneda u otra, y a pesar de que el gabinete de combustible afirmó que cada concesionario debía hacerse responsable de recibir cualquier tipo de moneda (bolívares, peso o dólar), solo se recibió dólares en algunas.

Luego de la polémica registrada en cuanto al recibimiento del peso colombiano, en algunas estaciones de servicio, aparecieron los puntos de venta o el sistema pago móvil en algunas de ellas. Situación que tomó por sorpresa a algunos usuarios, los cuales indican, que al ingresar a la estación no les anuncian cuales son las modalidades de pago.

Por tal motivo exigen sea publicada una lista de las estaciones de servicio que reciben la moneda nacional, para obtener un mayor conocimiento, motivado a que la información empezó a rodar por redes sociales, gracias a algunos usuarios y no por el ente encargado.

«Me parece bueno, teníamos tiempo que no se usaba la moneda nacional, no sabía tampoco que podíamos cancelar así, es bueno saberlo, porque muchos nos ahorramos el trámite de cambiar entre una u otra moneda para poder surtir combustible», así lo expresó el usuario del servicio Danny Pereira.

Mientras tanto, Freddy Rincón, usuario del combustible manifestó que deberían publicarse los nombres de las estaciones de servicio con esta nueva modalidad de pago, así el usuario puede estar más atento con respecto a donde puede acercarse.

«Así no nos vemos obligados a estar buscando pesos o dólares, y vemos que nuestra moneda empieza a tomar fuerza como antes, es una buena opción, es lo mejor que pudieron haber hecho, la única sugerencia es que al ingresar no nos dijeron nada sobre la modalidad de pago, pero cuando surti yo mismo pregunté y me informaron que ya reciben punto de venta, lo recomendable es hacer un listado, y así podemos ir donde es y no perder el tiempo», dijo.

Entre tanto, usuarios aún se mantienen a la espera de saber en cuanto es el costo del combustible si se cancela en bolívares o pesos, la economía tachirenses se ha visto desestabilizada ante la repercusión del alza en Colombia.

