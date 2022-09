Ciudadanos exigen investigación por explosiones por fuga de gas en Puerto Ordaz

Entornointeligente.com /

Las últimas explosiones por fuga de gas en Puerto Ordaz, alarmaron a la población de Ciudad Guayana. Por ello exigen una investigación exhaustiva que determine las causas de los últimos tres accidentes que se suscitaron en agosto.

El hecho más trágico ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando se originó una explosión en un apartamento de la torre 1 de Residencias Palmeras. Presuntamente, la causa fue una concentración de gas. Sin embargo, esto todavía se investiga por parte de Bomberos, así como una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De las cinco torres que hay en el conjunto residencial Palmeras I, dos permanecen desalojadas por completo hasta que se culmine el informe de Bomberos. Posteriormente deben hacer un apuntalamiento para poder habilitarlas nuevamente. Mientras tanto son 48 familias las que quedaron sin poder habitar su apartamento.

Constantes explosiones La explosión por presunta fuga de gas en Palmeras fue la segunda que se registró durante agosto, y la de mayor magnitud. En total fueron 12 heridos con traumatismos y quemaduras, cuatro con pronóstico reservado. De ellos, falleció la noche del miércoles 31 de agosto Luisa Campos, de 67 años de edad.

Justamente, la tarde del 31 de agosto hubo otra explosión e incendio por fuga de gas. El siniestro ocurrió en un apartamento de la torre 6 del conjunto residencial Terrazas del Aluminio, en el sector Río Negro, en Puerto Ordaz.

Hubo una mujer lesionada con quemaduras, trasladada al hospital de Ferrominera y dada de alta el mismo día. Presuntamente tenía una bombona de gas en su apartamento y dejó la válvula abierta con una deflagración.

El 15 de agosto, la explosión por fuga de gas ocurrió en un local de comida rápida del Centro Comercial Babilonia. En este caso no hubo víctimas.

Concienciación Ysrael Torrealba, corredactor de la norma de instalación de gas vehicular, lamentó que actualmente no se cumple a cabalidad la normativa sobre las instalaciones y mantenimiento del sistema de gas licuado de petróleo (GLP).

En ellas se establece la prohibición del uso de cilindros de gas en los apartamentos. «Deben tener fuentes de aire porque el GLP, contrario al gas vehicular, es un gas más pesado que el aire y se queda metido entre los rincones, las esquinas, debajo de los gabinetes, se queda como agazapado, ese es el peligro».

Es por ello que en apartamentos, las instalaciones de GLP se hacen mediante un cilindro grande que surte a todo el o los edificios del conjunto. a su vez, los cercan entre una malla, para que pueda tener ventilación y no se acumulen los gases.

Actualmente, los ciudadanos incumplen con esta norma debido al irregular suministro de gas por parte de Pdvsa Gas o Bolívar Gas, e instalan indebidamente cilindros dentro de los apartamentos.

«Hay que tener una campaña de concienciación y educación hacia las personas de que no pueden utilizar cilindros de gas en espacios cerrados. Es muy peligroso porque la mayoría de esas instalaciones son rudimentarias, no cumplen con las normativas, no le hacen ni una simple prueba de fuga con agua y jabón», advirtió Torrealba.

Hace cinco años, la exconcejal Dorkis Castro, presentó un documento a la Alcaldía de Caroní, con observaciones sobre el mal manejo en el traslado, conservación y almacenamiento de los cilindros de gas en Ciudad Guayana. Sin embargo, no hubo respuesta de la municipalidad.

El Colegio de Ingenieros denunció que desde hace más de 20 años, los proyectos y construcciones en la ciudad pasan sin el visado de esta institución. El gremio advirtió sobre obras que no cumplen con las condiciones de habitabilidad.

