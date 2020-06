Ciudadanos consideran que cuarentena no se cumple apropiadamente

Entornointeligente.com /

Ya sea para hacer compras o diligencias muchas personas salieron de sus hogares este lunes/ Foto: Eleazar Urbaez Pese a la restricción en las vías y a la poca cantidad de comercios que estaban abiertos, en el centro de Maracay se evidenció una buena afluencia de persona, si bien es menor a la que se presenta en una situación normal, se puede decir que estuvo alta si se tiene en cuenta que el municipio Girardot está incluido entre las siete jurisdicciones de la entidad que debe continuar esta semana en cuarentena radical.

Los propios ciudadanos, al ser consultados, consideran que no se está cumpliendo la cuarentena estricta establecida, aunque también aseguraron que se vieron obligados a salir de sus casas para hacer diligencias que les permita llevar el sustento a sus casas.

Por ejemplo, Víctor Lois y Judirma Castaño afirmaron ser comerciantes, en vista de eso, debieron acudir este lunes al centro de Maracay para comprar la materia prima con los cuales elaborar la mercancía que venden

“Yo trabajo por mi cuenta y por eso me obligado salir a la calle. Pero si la gente no tiene nada que hacer en el centro no deberían salir de las casas. Porque la gente está tomando muy ligth esto que estamos pasando, porque así como restringen el transporte, debe restringir las fiestas y las reuniones en grupos”.

Mientras que Laidimar Briceño e Ingrid Rodríguez indicaron que salieron solo porque debían comprar alimentos para abastecer sus despensas, en vista que ya está próxima la quincena y era necesario

“Yo pienso que no estamos respetando mucho la cuarenta. La gente por más que sea sale, es mentira que va a estar encerrada. Hay gente que vive del día al día y debe salir todos los días a comprar lo que necesitan. Lo importante es que mantengan las medias de distanciamiento, usen siempre el tapabocas y al llegar a su casa se laven bien”.

