Ciudadanía en Acción dice que inseguridad alimentaria se agudiza por colapso de servicios

Entornointeligente.com / Para la directiva de la ONG sin energía no habrá seguridad alimentaria y el trasfondo del hambre hoy es energético. Asimismo, reiteró que el país necesita ccontar con los requerimientos de agua para uso humano y para uso productivo El director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, Edisón Arciniega, advirtió que la inseguridad energética, carencia crónica de energía y combustibles, y de inseguridad hídrica, carencia crónica de agua para consumo humano y uso productivo aceleran la situación humanitaria compleja por inseguridad alimentaria que vive el país. Citando el mes reciente estudio de esta ONG, el portavoz explicó que el país requiere una disposición mínima de 19 mil MW y 350 mil barriles de combustibles por día, y para el mes de marzo de 2019 están disponibles sólo 9.800 MW y 180 mil barriles de combustible por día. El máximo repredentante Ciudadanía en Acción, detalló que el declive en la producción fecta a la cadena insumo-producto de alimentos que requieren 8800 MW y 100 mil barriles de combustible. A su juicio, “esta carencia permite proyectar una caída de la producción y disposición alimentaria primaria de alimentos que para el mes de abril y el resto del semestre puede significar la desaparición de entre 5 y 7 kg de los 14,81 kg per cápita de alimentos que hubo disponibles en el mes de febrero de 2019”, precisó. Sin el vital líquido Arciniega matizó que los sistemas de suministro de agua para consumo humano y para uso productivo (agrícola, industrial y energético) se encuentran en virtual paralización, debido a las falta de energía eléctrica y de combustible para autogeneración los sistemas de suministro de agua para consumo humano y para uso productivo “Esto implica y explica la carencia aguda del 77% del agua para uso humano directo y del 85% del agua para uso productivo, con las respectivas consecuencias sobre la inocuidad de los alimentos; pues el agua es el único servicio público que es un alimento y sobre la capacidad de producir, procesar y conservar alimentos y otros bienes”, agregó. El sociólogo recordó que el Estado debe garantizar los requerimientos de energía y combustible al país y de esta forma cuidar que los eslabones de la cadena insumo-producto de alimentos pueda gozar de ellos. “Sin energía no habrá seguridad alimentaria, el trasfondo del hambre hoy es energético”, recalcó. Asimismo, reiteró que el país necesita con urgencia contar con los requerimientos de agua tanto para uso humano directo como para uso productivo. Debido a que de ello depende tanto la salubridad humana como la capacidad productiva alimentaria. Con información de Nota de Prensa LINK ORIGINAL: Tal Cual

Entornointeligente.com