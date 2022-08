Ciudad: docentes marchan tras la muerte de una alumna en Barracas

Entornointeligente.com /

La movilización se realizará a partir de las 17 desde el establecimiento educativo 11 y tendrá como destino la sede del Gobierno en el barrio de Parque Patricios, según detalló Ailen Galante, docente de la escuela donde concurría la niña fallecida

La consigna central estará motorizada por el rechazo a la actual política educativa que llevan adelante la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña , y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y contra la «mala calidad» de los alimentos entregados a los colegios.

Según dijo Galante días atrás, la comunidad educativa «está reclamando por un abordaje global de las infancias, porque la ausencia del Estado, en el caso de esta niña, es desde hace seis años y hay otros que fueron muchos más».

Larreta-y-Acuna.jpg Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta, los apuntados por la comunidad educativa por la actual política en Educación.

Canal Abierto Fallecimiento de la alumna de Barracas La familia de la niña fallecida, de 11 años, había presentado en 2021 un certificado médico, que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda para la niña , pero a la fecha no hubo intervención alguna de la Defensoría zonal del Ministerio de Educación de CABA, según denunciaron el martes pasado los docentes de la escuela.

El viernes 12 de agosto, la niña llegó a su escuela, la 11, donde se descompensó y fue retirada por sus padres después de una hora, producto de que el SAME nunca llegó al lugar para asistirla .

«La ambulancia nunca llegó», cuestionó Galante y agregó: «Tenemos muchas dificultades en los barrios para que las ambulancias lleguen. Se pidió una ambulancia urgente, se llamó al SAME en dos oportunidades. Lo hicimos desde teléfonos particulares porque el teléfono de la escuela no funciona desde hace meses. El SAME nunca llegó».

Pasado el fin de semana, la niña volvió a ingresar a la guardia del Hospital Penna el lunes pasado, afectada por el mismo cuadro. Según denunciaron los maestros, la alumna «falleció a las pocas horas».

escuela república de haití.jpg Escuela República de Haití.

Los resultados de la autopsia La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, a cargo de Silvana Russi , es la encargada de investigar las causas del fallecimiento de la menor.

La fiscalía recibió hoy el informe de autopsia practicado por Héctor Enrique Di Salvo, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que la muerte de la niña fue producida por «neumopatía bilateral».

Desde la fiscalía hicieron saber que del examen antropométrico se conoció que la niña presentaba «buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición» y del examen traumatológico se desprende que el cuerpo no presentaba lesiones.

Además, se han dispuesto estudios histopatológicos de laboratorio químico y toxicológicos para complementar el informe de autopsia llevado a cabo.

