«Citofonare Rai2» continuerà ad esaltare la tradizione italiana

In breve tempo ha saputo conquistare il pubblico della seconda rete Rai e non solo, affermandosi alla grande anche sui social. C’è una certa attesa per la seconda edizione di «Citofonare Rai 2», lo show della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura, due conduttrici tra le più amate del piccolo schermo.

Sarà come sempre un appuntamento nel segno della spensieratezza esaltando la tradizione italiana. «Cerchiamo di raccontare il territorio – ci ha spiegato Paola Perego – perché abbiamo un Paese bellissimo ed è giusto raccontarlo anche per gli amici che vivono all’estero ed è importante poter vedere questa bella Italia. Poi sì, leggerezza e spensieratezza, siamo sommersi da problematiche e quindi speriamo di regalare un’ora e mezza di allegria per quello che riusciremo a fare».

Non mancheranno le novità in questa seconda edizione che parte il 25 settembre. «Ci saranno i soliti piatti forti che sono così piaciuti al nostro pubblico – ha detto al nostro giornale Simona Ventura – come Massimo Cannoletta, Simmon & The Stars, Gianluca Timpone a cui si aggiungono in questa edizione due donne molto brave, parlo di Antonella Elia che racconterà le storie d’amore e Valeria Graci un jolly a tutto campo».

E per la puntata d’esordio si pensa già ai primi ospiti, così Paola Perego: «Mi piacerebbe avere Paola Turci e sua moglie Francesca Pascale per raccontare l’amore e basta». Chiusura con Simona Ventura: «Se mi piacerebbe un giorno presentare nuovamente Sanremo? C’è tempo dai, sono troppo giovane…»

