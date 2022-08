Citgo espera que Gustavo Petro mantenga acuerdo de suministro con Ecopetrol

Entornointeligente.com /

La relación comercial entre Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, y la estatal colombiana Ecopetrol muestra signos de recuperación pese a que por parte de la compañía norteamericana tiene dos años propiciando un cambio en su patrón de refinación de crudos pesados por livianos . Las cifras del Departamento de Energía de los Estados Unidos indican que durante el primer cuatrimestre de 2022 (enero-abril) las compras de crudo colombiano tipo Castilla por parte de Citgo alcanzaron los 38.000 barriles diarios, volumen que triplica los despachos del mismo período de 2021, aunque están lejanos de los niveles que se tuvieron en 2019 y 2020 cuando los despachos a Citgo representaron hasta 25% de las exportaciones petroleras colombianas. En la actualidad representan 16%. ¿Es factible que esos suministros de frenen con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia?, le preguntaron a Carlos Jordá, presidente ejecutivo de Citgo Corporation en un foro con expertos del sector de los hidrocarburos y el ejecutivo se mostró confiando que eso no ocurrirá. «Tenemos un acuerdo con Ecopetrol de suministro de crudo, no creo que eso vaya a cambiar. Hay que recordar que Ecopetrol es una empresa que cotiza acciones en la bolsa de valores y no estimo que sea intención del gobierno de Colombia destrozar esa compañía», dijo Jordá. También comentó que Citgo exporta a esa nación productos refinados para atender la demanda interna del país. «No veo un problema en cuento a la compra de productos y no creo que haya inconveniente porque en Colombia hay un déficit de productos ya que las dos refinerías no suministran 100% de las necesidades», añadió.

