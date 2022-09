Citas médicas en Hospital de Trabajadores de CVG están suspendidas hasta 2023

Entornointeligente.com /

Los jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) piden al doctor Marcelo Storino, gerente general de servicios de Salud de CVG, que ofrezca una alternativa de atención médica para los trabajadores y jubilados del holding que quedan a la deriva.

«La atención es limitada y beneficia a muy pocas personas», denuncian jubilados de CVG. Foto cortesía Correo del Caroní. «Sobre todo nos preocupa cardiología, porque la mayoría de nosotros tiene problemas de tensión. Entonces si acudes allá (al hospital) te pelotean, y ahora tenemos este problema, no hay citas. Queremos que nos busquen una solución», expresó Eleazar Rojas, jubilado de 63 años con 35 años de servicio en CVG Bauxilum. Aunque en entrevista con Correo del Caroní , Marcelo Storino confirmó la suspensión de citas para consultas médicas en estos tres servicios, no precisó las razones ni hasta cuándo. «El cartel lo dice muy bien, habla de citas, no consultas ya asignadas», se limitó a decir.

Los cupos diarios para asignar consultas ya eran limitados y las citas médicas para consulta externa por lo general son otorgadas hasta cuatro meses después de la solicitud, según reportan los pacientes, quienes además denuncian falta de insumos básicos y medicamentos en la farmacia del recinto.

«No pueden seguir incumpliendo nuestros derechos laborales sin brindarnos ninguna alternativa de salud», expresó Jesús Ramírez, también jubilado de CVG Bauxilum y paciente con hipertensión arterial.

Aunque el Hospital Clínico de Trabajadores de Guayana promete ofrecer, por ejemplo, un servicio de cardiología completo con unidad de cuidados coronarios, equipo de prueba de esfuerzo, área de estudio con eco cardiograma y ecografía Doppler, en la práctica «la atención es limitada y beneficia a muy pocas personas, especialmente si son allegados y familiares de la gerencia general», señalan los jubilados.

Denuncias por corrupción En febrero de este año, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol) introdujo ante la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción del Ministerio Público en Ciudad Guayana una denuncia de corrupción e intrusismo dirigida específicamente al gerente general de Salud de CVG (expediente: MP-110791-2022).

«Una de estas denuncias incluye pruebas auditables donde se demuestra el desvío de fondos para su propio beneficio. En ellas se aprecia que Storino refiere a un paciente y autoriza a una clínica privada para recibirlo. Luego, él mismo valora nuevamente al paciente por emergencia, lo hospitaliza y al mismo tiempo actúa como médico tratante y médico especialista. Siendo su especialidad internista, usurpa funciones de médico cirujano al realizar curas quirúrgicas, lógicamente cobrando por cada una de estas acciones», señalaron los jubilados en un comunicado difundido el pasado 5 de agosto, vía WhatsApp.

Aunque el servicio de cardiología incluye consulta, unidad de cuidados coronarios, equipo de prueba de esfuerzo, estudios con eco cardiograma y ecografía Doppler, la atención es limitada. Foto Laura Clisánchez/ Correo del Caroní.

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com