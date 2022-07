Entornointeligente.com /

Cirujanos pediátricos reclaman que por «falta de voluntades políticas» no se instalan centros de atención en el interior Publicado el 22 de julio de 2022 Políticas de salud 4 minutos de lectura La situación generó un aumento en las consultas y los traslados hacia Montevideo; ASSE reconoció que «no se avanzó de la forma que estaba pensado» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes «No hay avances ni en el sector privado ni en el público» para poner en práctica el acuerdo, manifestó a la diaria Carlos Kierszenbaum, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (Sucipe). El acuerdo al que se refiere se pautó luego de que a partir del 1 de junio de 2022 los cirujanos generales decidieran dejar de realizar cirugías pediátricas. «Ante una situación puntual en el departamento de Paysandú, los cirujanos de adultos consultaron al seguro [que le corresponde a su especialidad] si era oportuno o no realizar cirugías pediátricas», detalló Kierszenbaum. Ante la consulta «se les comunicó que desde el punto de vista médico legal no están habilitados y desde ese momento [en junio] los cirujanos de adultos del interior resolvieron dejar de operar niños», acotó.

A partir de ese suceso se generaron varias instancias de diálogo entre diversos actores de la salud y las sociedades quirúrgicas. Participaron, entre otros, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) y Sucipe.

«Después de varios meses se llegó al acuerdo de crear centros regionales en diferentes departamentos del país», agregó Kierszenbaum. La finalidad de los centros es que no quede un vacío en el servicio de cirugías pediátricas en el interior del país, y que se descentralice la atención. Según el especialista, hasta el momento el acuerdo no avanzó como estaba previsto y las implementaciones han sido acotadas.

Antes del acuerdo, «Paysandú, Rivera y Tacuarembó eran los tres lugares que contaban con un cirujano radicado en el territorio», explicó Kierszenbaum. Comentó que en el caso de Tacuarembó el especialista en funciones es Alfredo de Mattos, el presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, «por lo cual [hace un tiempo] no atiende urgencias, entre otras cosas, porque la mayor parte del tiempo está en Montevideo».

En octubre de 2021 en el norte del país «sólo habían tres cirujanos pediátricos y Mattos en actividad parcial». Este año «aumentaron y hay seis cirujanos en Paysandú [dónde funciona el primer centro especializado] y uno en el departamento Salto pero en el resto del país aún nada», detalló Kierszenbaum. En cuanto al centro de Paysandú aclaró que funciona en la Corporación Médica de Paysandú (COMEPA), es decir, en el sector privado «y sólo atiende a algunos usuarios del sector público, no a todos», según Kierszenbaum. «Se acordó y protocolizó un sistema de atención para distribuir a los niños en el país, y salvo en Paysandú no hubo avances», reclamó.

Agregó que otro de los centros regionales que se pautó crear fue en el departamento de Minas «como eje de la ruta 8» para poder abarcar la atención de Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha. «Ya hay cirujanos [pediátricos] trabajando en una mutualista de Minas, pero no se derivan todos los pacientes hacia allí, [no funciona] como centro regional», aclaró.

Para Kierszenbaum una de las principales dificultades de la falta de avances es que los pacientes del interior se están derivando al Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) «en un momento [del año] en el cual la emergencia ya está saturada por patologías respiratorias» lo que también genera «que se mezclen pacientes con situaciones que se podrían solucionar en su departamento y pacientes graves que necesitan prioridad».

Otro de los puntos del acuerdo fue que a través de consultas virtuales los profesionales del interior accedan al asesoramiento de los cirujanos pediátricos de Montevideo, para comprender la gravedad de las situaciones y decidir en cuanto al proceso de atención, pero por el momento la medida tampoco es del todo eficiente. «Está trancado por la falta de regularización e implementación de la telemedicina en Uruguay» lo que por ahora implica que «a todos los que llaman los tengan que derivar a Montevideo porque no hay a dónde trasladarlos [en el interior del país]», contó Kierszenbaum.

Por último, consideró que para poder crear los centros, además de cirujanos pediátricos que se radiquen en el interior del país se necesitan determinadas condiciones que implican contar con cuidados intermedios, instrumental, anestesistas, entre otras cosas. Consideró que da la sensación de que hay «falta de voluntades políticas» aunque no se sabe con claridad el motivo por el cual el proceso «está trabado».

Los avances «Uno de los puntos principales es ratificar que si los cirujanos generales quisieran pueden seguir operando niños», expresó a la diaria Eduardo Henderson, gerente general de ASSE. A su entender porque «es lo que los cirujanos de más edad han hecho [siempre] en el interior del país» y no presenta mayores diferencias «operar una apendicitis en un niño de 15 años» o en un adulto.

Pero «ante el problema desde el punto de vista legal», ASSE «está trabajando en implementar un pago extra a los cirujanos pediátricos del Pereira Rosell», para que «actúen como consultantes y den su aval» para intervenir o trasladar al niño.

Según Henderson, se necesita un cirujano pediátrico cada cien mil personas, lo que hace que en Uruguay «tenemos el número suficiente» pero el problema es que la mayoría «están concentrados en la capital». «Eso genera que haya capitales departamentales que no cuenten con cirujanos radicados», aclaró.

Ante el intercambio de propuestas, la Federación de Prestadores Médicos del Interior [Fepremi] aseguró la permanencia de un especialista en Paysandú y otro en Minas. «Con respecto al cirujano radicado en Paysandú la gerencia [de ASSE] tomó la resolución de implementar la misma modalidad [que Fepremi] en Salto, para que el departamento tenga cobertura». Lo que hicimos fue «conseguir que desde hace un mes un cirujano se radicara en Salto», explicó el gerente. Agregó que hay «conversaciones avanzadas» para tener más cirujanos en Paysandú que «cubran la atención de los usuarios de ASSE y que «seguramente se llegue a un acuerdo en las próximas horas». Complementó que ASSE tiene dos cirujanos pediátricos radicados en Maldonado.

En cuanto a las condiciones edilicias de los departamentos para instalar los centros, dijo que «en Salto es dónde más se cumplen [las condiciones] porque ASSE cuenta con cuidado intensivo neonatal y pediátrico», pero en Paysandú y en Minas «las condiciones están dadas en el sector privado», por lo cual ASSE haría «convenios» para garantizar la atención a sus usuarios.

Agregó que otra de las cosas que «está pensada» es darle «un aval al cirujano general que tenga que operar» de urgencia y esté habilitado por uno de los centros de referencia. «Lo que se hizo en el país hasta ahora», reiteró. De todos modos, reconoció que «no se avanzó de la forma que estaba pensado que se iba a avanzar».

