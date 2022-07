Cirugía bariátrica: lo que hay que saber de la técnica que beneficia a obesos mórbidos

Entornointeligente.com /

Fernando Castelli fue categórico: «Uruguay es uno de los pocos países en Latinoamérica que no tiene un programa de obesidad ; no hay una ley de obesidad porque no se considera como enfermedad». La afirmación que hizo este cirujano bariátrico en el ciclo Calidad de Vida en El País se da de bruces con la realidad: seis de cada 10 uruguayos adultos tiene sobrepeso y, de ellos, el 30% tiene obesidad mórbida.

«No solo es causa de enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en el país sino que durante la pandemia por coronovirus fue un detonante para el aumento de la mortalidad», señaló con preocupación.

Al no considerarse un problema de salud pública como otras patologías, tratamientos como la cirugía bariátrica que apunta a la reducción de peso en los pacientes con obesidad mórbida deben realizarse en el ámbito privado, por lo que muy pocos pacientes pueden acceder a ella por tratarse de un procedimiento costoso.

«No se ha generado a nivel del sistema de dirigentes políticos la idea de conciencia de tratarlo como un severo problema de salud pública», afirmó Castelli en Calidad de Vida en El País.

Fernando Castelli Desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Bariátrica, de la que el médico es su secretario general, se ha enviado propuestas y documentos a las comisiones de salud del Parlamento y a sectores políticos con el espíritu de «crear una ley que ampare al obeso como paciente». En ese sentido, hasta ahora se ha recibido un «tibio interés».

Los médicos buscan que la cirugía bariátrica sea incluida en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos para que más pacientes puedan acceder a ella.

tratamiento. En 2005, Diego Armando Maradona se iba a practicar un bypass gástrico. Así la técnica se hizo mundialmente famosa. La cirugía bariátrica tiene por objetivo no solo que la persona baje de peso sino también combatir las enfermedades asociadas a la obesidad, como lo son la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial.

«Todas las guías internacionales la indican para pacientes que tienen un Índice de Masa Corporal mayor de 35 con comorbilidades o aspectos que deterioran su calidad de vida», dijo Castelli. A los dos mencionados se le suman las osteoartropatías, apnea del sueño e hígado graso.

El médico comentó: «Así como la obesidad es una patología compleja y multifactorial, el tratamiento del paciente obeso mórbido es complejo, tanto en la parte médica como en la parte quirúrgica».

La intervención se hace por laparoscopía; es decir, es un procedimiento mini invasivo. No obstante, tiene sus riesgos.

El médico añadió: «Este es el único tratamiento que logra efectos de descenso del exceso de peso a largo plazo. Existen otros métodos intermedios como la colocación de balones intragástricos para pacientes que no son obesos mórbidos».

Castelli puso este ejemplo: si el paciente llegó a la operación con 210 kilos y un Índice de Masa Corporal de 50, luego de la cirugía bariátrica puede llegar a bajar 100 kilos en los primeros dos años.

Y no solo eso: «También se cura la hipertensión, la diabetes tipo 2, mejora su aspecto físico y su calidad de vida y otros temas médicos como el hígado graso y las osteoartropatías».

El paciente es atendido antes y después de la operación (sea bypass gástrico o manga gástrica ) por un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, nutricionistas, gastroenterólogos e internistas. Primero porque se le debe enseñar a cambiar sus hábitos alimenticios y su estilo de vida; luego porque debe mantenerlo en el tiempo. Si bien es probable que exista una ganancia de peso, se apunta a que la persona no recupere en exceso.

El Hospital Maciel tiene un programa de cirugía bariátrica gratuito pero con una larga lista de espera. «Dependiendo del viento político, aumentan o disminuyen los cupos quirúrgicos», señaló Castelli.

Este centro aproximadamente el 20% de las operaciones de pacientes obesos mórbidos. Los socios del Hospital Militar también acceden gratis a esta cirugía. El resto se atiende en el ámbito privado.

