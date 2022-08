Ciro no JN: 'Nós não podemos imaginar que só repressão resolve', diz candidato sobre proteção da Amazônia; trecho

Entornointeligente.com /

23/08/2022 21h54 Atualizado 23/08/2022

Ciro Gomes responde sobre meio ambiente

Em entrevista ao Jornal Nacional , nesta terça-feira (23), o candidato à Presidência Ciro Gomes ( PDT ) foi perguntado sobre meio ambiente e proteção da Amazônia. Em resposta, o candidato disse que, antes, os moradores da região eram incentivados a desmatar e que, agora, o território é dominado pelo narcotráfico. Sua solução é um esforço de «retreinamento» das pessoas e «mão firme» contra criminosos. Assista ao vídeo acima .

«Nós não podemos imaginar que só repressão resolve. Nós temos que fazer, primeiro, uma base de desenvolvimento sustentável que está na boca de muita gente e que não aterrissa no território. O que é o território? O zoneamento econômico ecológico», disse o candidato.

«Estabelecer no mapa, com georeferenciamento, com satélite, aqui pode, aqui não pode […] A partir disso, nós temos que fazer um grande esforço de retreinamento, de diversificação da atividade produtiva.»

Segundo Ciro, o morador da Amazônia prefere desmatar ao ver um filho com fome. «O nosso povo só sabe desmatar, pegar a madeira de lei sensível, corta e ganha US$ 2 mil por um metro cúbico, dois metros cúbicos de mogno. Ele não entende como ele vai passar fome com o filho dele com fome, ou tendo que ir embora, com aquela árvore ali podendo dar US$ 2 mil com contrabando absolutamente grave», afirmou.

O candidato afirmou que o controle da região está sob as mãos do crime organizado e, em um eventual governo, «a algema vai voltar a funcionar no primeiro dia do meu governo, disso ninguém duvide».

«Ali é território sem dono. Quem manda ali é uma holding do crime. Eu denunciei isso porque eu sei o que está acontecendo no território brasileiro. Eu fui processado pelo atual ministro da Defesa do Bolsonaro porque eu disse que tal é extenso o domínio do narcotráfico, pelo contrabando de arma, pela caça e pesca ilegais, pelo desflorestamento ilegal, é um processo de uma holding do crime, de lavagem de dinheiro e não aconteceria com tal extensão sem a conivência ou a omissão das Forças Armadas. O problema é que nós destruímos a estrutura de comando e controle do território», disse.

Ciro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 7%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto. O levantamento aponta que em primeiro lugar está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), presidente e candidato à reeleição, com 32%.

A série de entrevistas com os candidatos do JN começou nesta segunda-feira (22), com Bolsonaro , que repetiu mentira sobre urnas eletrônicas, disse que aceitará o resultado das eleições «desde que sejam limpas e transparentes» e defendeu aliança com o Centrão .

Próximos entrevistados

Os próximos entrevistados vão ser Lula (PT), nesta quinta-feira (25); e Simone Tebet (MDB), nesta sexta-feira (26).

Receberam convite os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.

