Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Ciro no JN Empresários alvos da PF Coração de Dom Pedro I Rosalía no Brasil Ciro no JN: 'Eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil nesses anos todos', diz candidato sobre ofensas a adversários e polarização; trecho Ciro Gomes (PDT) foi o segundo candidato a participar da série de entrevistas do Jornal Nacional com os presidenciáveis, que começou com Jair Bolsonaro (PL). Lula (PT) participará na quinta (25); e Simone Tebet (MDB) na sexta (26). Por g1 — São Paulo

23/08/2022 21h22 Atualizado 23/08/2022

Ciro Gomes responde sobre polarização

Em entrevista ao Jornal Nacional , nesta terça-feira (23), o candidato à Presidência Ciro Gomes ( PDT ) foi perguntado sobre polarização no Brasil e sobre se referir a candidatos adversários com termos duros e até ofensivos. Assista ao vídeo acima .

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

«Eu devo sempre reavaliar, eu faço esse esforço de humildade permanentemente. Minha tarefa é reconciliar o Brasil. […] O Brasil tem hoje pessoas que estão passando fome numa conta de metade da população. E eu tenho um programa, um programa de renda mínima com status constitucional que vai entrar como ferramenta da previdência social, ou seja, para nos proteger das manipulações de véspera de eleição.»

«Para que eu viabilize isso, eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil nesses anos todos. E as vezes, eu sim… Eu venho de uma tradição do nordeste, a nossa cultura política é palavrosa, digamos assim, e as vezes no sul e no sudeste as pessoas não entendem bem.»

Ciro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 7%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto. O levantamento aponta que em primeiro lugar está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), presidente e candidato à reeleição, com 32%.

A série de entrevistas com os candidatos do JN começou nesta segunda-feira (22), com Bolsonaro, que repetiu mentira sobre urnas eletrônicas, disse que aceitará o resultado das eleições «desde que sejam limpas e transparentes» e defendeu aliança com o Centrão .

LEIA TAMBÉM:

Entrevista ao JN: Ciro Gomes promete reavaliar tom das críticas a adversários para reconciliar o país e propõe plebiscitos diante de impasses Íntegra da entrevista: veja o que disse Ciro ao JN

Próximos entrevistados

Os próximos entrevistados vão ser Lula (PT), nesta quinta-feira (25); e Simone Tebet (MDB), nesta sexta-feira (26).

Receberam convite os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.

O g1 agora está no Telegram; clique aqui para receber notícias diretamente no seu celular.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com