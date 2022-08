Ciro no JN: 'Cada super-rico no Brasil vai ajudar a financiar' brasileiros abaixo da linha da pobreza, diz candidato; trecho

Entornointeligente.com /

23/08/2022 21h10 Atualizado 23/08/2022

Ciro Gomes responde sobre renda mínima

Em entrevista ao Jornal Nacional , nesta terça-feira (23), o candidato à Presidência Ciro Gomes ( PDT ) foi perguntado sobre como fará para colocar em prática a promessa de pagar auxílio permanente de R$ 1 mil para famílias em vulnerabilidade. O candidato respondeu que vai juntar vários benefícios sociais e outra fonte de receita será a criação de um imposto para grandes fortunas, superiores a R$ 20 milhões. Assista ao vídeo acima .

«Para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas apenas e tão somente aos patrimônios superiores a R$ 20 milhões. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a R$ 20 milhões, o que quer dizer o seguinte: cada super-rico no Brasil vai ajudar a financiar, com R$ 0,50, apenas de cada R$ 100 de sua fortuna, a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha da pobreza. Aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 ou menos por cabeça por mês», disse Ciro Gomes.

O candidato afirmou que a proposta é uma perna de um novo modelo de previdência para o país ao juntar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadoria rural, seguro-desemprego e «todos os programas de transferência de renda», incluído o Auxílio Brasil. Ciro diz que vai unir as políticas e «transformar num direito previdenciário constitucional».

«Ou seja, ninguém mais vai depender de político 'A', político 'B', eleição 'A'. Como está acontecendo ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormirem hoje com fome. Isso me dói o tempo todo, essa é a minha história de vida. E essa consolidação dá R$ 290 bilhões», afirmou o candidato.

Ciro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 7%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto. O levantamento aponta que em primeiro lugar está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), presidente e candidato à reeleição, com 32%.

A série de entrevistas com os candidatos do JN começou nesta segunda-feira (22), com Bolsonaro , que repetiu mentira sobre urnas eletrônicas, disse que aceitará o resultado das eleições «desde que sejam limpas e transparentes» e defendeu aliança com o Centrão .

Próximos entrevistados

Receberam convite para a sabatina do JN os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.

