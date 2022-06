Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Desaparecidos na Amazônia Destaques do Fantástico Concursos públicos Covid e crianças na escola Ciro no g1 – trecho: 'É um truque eleitoreiro criminoso' para 'atravessar período eleitoral', diz candidato sobre proposta de Bolsonaro para conter alta do combustível Pedetista abriu, nesta segunda-feira (13), série de entrevistas comandadas por Renata Lo Prete, apresentadora do podcast ‘O Assunto’, com pré-candidatos à Presidência da República. Entrevista foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1, em São Paulo, e pelo GloboPlay. Por g1 — São Paulo

13/06/2022 17h12 Atualizado 13/06/2022

Ciro Gomes (PDT) responde a pergunta sobre preço dos combustíveis

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes ( PDT ) chamou de «truque eleitoreiro criminoso» a proposta do governo federal de reduzir o ICMS dos estados para tentar conter alta do preço dos combustíveis (assista no vídeo acima) .

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

«É um truque eleitoreiro criminoso. Isso que eu estou lhe dizendo», afirmou. «Bolsonaro está propondo tirar dinheiro da saúde e da educação para financiar o lucro exorbitante do acionista minoritário [da Petrobras]. Essa é a canalhice. E não é para resolver o problema, é pra atravessar o período eleitoral», completou ele, sobre a proposta enviada pelo Executivo ao Congresso. Disse ainda que os estados em situação financeira ruim vão ter de subsidiar a proposta.

Ex-governador do Ceará, o pedetista deu a declaração nesta segunda-feira (13) , na primeira da série de entrevistas comandada por Renata Lo Prete , apresentadora do podcast «O Assunto» , com pré-candidatos à Presidência da República (leia mais ao final desta reportagem) . A conversa foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1 , em São Paulo, e no GloboPlay.

Assista à íntegra da entrevista de Renata Lo Prete com Ciro Gomes

Ciro criticou o alto lucro obtido, atualmente, por 60% dos acionistas minoritários da Petrobras e afirmou que a empresa lucra 38%, enquanto no resto do mundo, segundo ele, o lucro de petroleiras fica na faixa de 7%.

O pré-candidato disse que proporá para Petrobras uma política que não se limite à de preços e que faça parte de uma política de energia de mais rentabilidade com as melhores práticas internacionais, de modo que se chegue aos 7% de lucro.

Também informou que, caso seja eleito, publicará em seu primeiro dia de mandato um edital para revogar a política de preços de paridade de importação e implantar a política de paridade de exportação.

Além disso, um segundo edital anunciaria o interesse do governo em comprar ações de minoritários até o limite de integralizar 60% do capital da Petrobras.

O g1 agora está no Telegram; clique aqui para receber notícias diretamente no seu celular .

Próximos entrevistados

Os próximos entrevistados da série serão Simone Tebet ( MDB ), em 20 de junho, às 15h; e André Janones (Avante), em 11 de julho, novamente às 15h.

Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e Jair Bolsonaro ( PL ) também foram convidados, mas não confirmaram presença até 3 de junho, prazo estipulado em reunião de 31 de maio com representantes dos partidos na qual foram informadas regras e datas para a realização da série.

Com duração prevista de uma hora e meia, todas as entrevistas ficarão disponíveis na íntegra, em vídeo e em áudio, como episódio especial de «O Assunto» . Durante o programa, os pré-candidatos também responderão a perguntas do público (envie a sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag #oassunto) .

O g1 convidou os cinco primeiros colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 26 de maio.

Veja, abaixo, a íntegra da entrevista de Ciro Gomes :

Renata Lo Prete entrevista Ciro Gomes, pré-candidato do PDT

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com