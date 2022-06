Entornointeligente.com /

Ciro no g1 – trecho: 'Fica o Lula acenando com um grande estelionato eleitoral, que vai voltar um tempo místico de picanha e cerveja, isso é uma grande mentira' Pedetista abriu, nesta segunda-feira (13), série de entrevistas comandadas por Renata Lo Prete, apresentadora do podcast 'O Assunto', com pré-candidatos à Presidência da República. Programa foi transmitido ao vivo direto do estúdio do g1, em São Paulo, e pelo GloboPlay. Por g1 — São Paulo

13/06/2022 16h43 Atualizado 13/06/2022

Ciro Gomes (PDT) responde pergunta sobre endividamento familiar

Pré-candidato à Presidência pelo PDT , Ciro Gomes disse que Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) comete «estelionato eleitoral» quando promete, em discursos, que a vida das famílias brasileiras vai melhorar e voltar a ser como na época em que o petista foi presidente, entre 2003 e 2010 (assista no vídeo acima) .

«Crescer no Brasil, agora, é um efeito colateral se possível, e é impossível. Os números são concretos. Fica o Lula acenando com um grande estelionato eleitoral, que vai voltar um tempo místico de picanha e cerveja. Isso é uma grande mentira, nunca aconteceu isso na história brasileira», afirmou Ciro.

Ex-governador do Ceará, o pedetista deu a declaração nesta segunda-feira (13) , na primeira da série de entrevistas comandada por Renata Lo Prete , apresentadora do podcast «O Assunto» , com pré-candidatos à Presidência da República (leia mais ao final desta reportagem) . A conversa foi transmitida ao vivo direto do estúdio do g1 , em São Paulo, e no GloboPlay.

Assista à íntegra da entrevista de Renata Lo Prete com Ciro Gomes

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgada em maio apontou que 77 em cada 100 famílias do país estão inadimplentes. Ciro propõe incentivar a renda dessas famílias para auxiliá-las a pagar dívidas no SPC/Serasa.

Segundo o pedetista, este é um movimento que seu eventual governo poderia fazer e que teria impacto direto na economia como um todo.

«O PIB tem quatro motores que o impulsionam para que ele cresça. […] Ninguém precisa ser brilhante economista para entender: se as famílias têm o consumo expandido, o comercio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria; [e] a indústria, com mais encomenda, contrata mais gente, encomenda mais matéria-prima. E a traquitana da economia roda», afirmou o pré-candidato na entrevista.

Ciro disse ainda que Lula «está muito longe de entender» que «o Brasil é outro». «De 2003 para cá, as coisas se deterioraram. O mundo é outro. Se deteriorou também no planeta Terra, as condições objetivas para um país defasado tecnologicamente, como o Brasil… Olha, você não tem ideia do quanto o desafio é grave e constrangedor.»

Próximos entrevistados

Os próximos entrevistados da série serão Simone Tebet ( MDB ), em 20 de junho, às 15h; e André Janones (Avante), em 11 de julho, novamente às 15h.

Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e Jair Bolsonaro ( PL ) também foram convidados, mas não confirmaram presença até 3 de junho, prazo estipulado em reunião de 31 de maio com representantes dos partidos na qual foram informadas regras e datas para a realização da série.

Com duração prevista de uma hora e meia, todas as entrevistas ficarão disponíveis na íntegra, em vídeo e em áudio, como episódio especial de «O Assunto» . Durante o programa, os pré-candidatos também responderão a perguntas do público (envie a sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag #oassunto) .

O g1 convidou os cinco primeiros colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 26 de maio.

Veja, abaixo, a íntegra da entrevista de Ciro Gomes :

Renata Lo Prete entrevista Ciro Gomes, pré-candidato do PDT

