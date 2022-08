Entornointeligente.com /

Eleições Ciro no JN Empresários alvos da PF Coração de Dom Pedro I Rosalía no Brasil Ciro Gomes (PDT) é entrevistado no Jornal Nacional; veja íntegra O candidato à Presidência da República foi entrevistado ao vivo por William Bonner e Renata Vasconcellos nesta terça-feira (23). Por Jornal Nacional

23/08/2022 21h42 Atualizado 23/08/2022

JN entrevista Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República; veja íntegra

O Jornal Nacional entrevista, nesta semana, os candidatos à Presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de intenção de voto, divulgada em 28 de julho .

Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Ciro Gomes , do PDT , é o entrevistado desta terça-feira (23). Na quinta-feira (25), será Luiz Inácio Lula da Silva, do PT . E, na sexta, Simone Tebet , do MDB . O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro , do PL , foi o entrevistado de segunda-feira (22) .

O Jornal Nacional abordou os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista foi de é de 40 minutos. E, ao fim, o candidato teve um minuto para as considerações finais . No vídeo acima, você confere a íntegra da entrevista.

VÍDEOS: Ciro Gomes é entrevistado no Jornal Nacional Ciro propõe governar por plebiscitos no modelo europeu e criar 'Lei Antiganância'

Veja, abaixo, todos os trechos da entrevista de Ciro Gomes ao Jornal Nacional:

Polarização Renda mínima Alianças Uso de plebiscitos Reeleição União do PDT Meio ambiente Propostas para emergências climáticas Saneamento básico Segurança pública

Ciro Gomes responde sobre polarização

Ciro Gomes responde sobre renda mínima

Ciro Gomes responde sobre alianças

Ciro Gomes responde sobre uso de plebiscitos

Ciro Gomes responde sobre reeleição

Ciro Gomes responde sobre união do PDT

Ciro Gomes responde sobre meio ambiente

Ciro Gomes responde sobre propostas para emergências climáticas

Ciro Gomes responde sobre saneamento básico

Ciro Gomes responde sobre segurança pública

Considerações finais de Ciro Gomes

