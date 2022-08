Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Boate Kiss Frota X Chico Buarque 5G no Brasil Caso Bárbara Victoria Ciro diz que vice será mulher; anúncio será na sexta Ex-governador do Ceará, candidato do PDT está em terceiro lugar na última pesquisa Datafolha de intenção de voto, atrás de Lula e Bolsonaro. Por g1 SP, GloboNews e TV Globo — São Paulo

04/08/2022 17h41 Atualizado 04/08/2022

1 de 1 Ciro em anúncio do candidato ao governo de SP — Foto: Reprodução Ciro em anúncio do candidato ao governo de SP — Foto: Reprodução

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes , declarou nesta quinta-feira (4) que, se depender dele, a candidata a vice-presidente em sua chapa será uma mulher. O anúncio do nome escolhido deve ocorrer nesta sexta-feira (5) em Brasília .

Ciro falou com jornalistas na chegada à convenção do partido, em São Paulo , e disse que há opções para o cargo de vice que já fazem parte do PDT.

«Temos nomes extraordinários, estamos cogitando a ex-reitora da USP, Suely [Vilela], a delegada Martha Rocha, do Rio de Janeiro, a Ana Paula [Matos], vice-prefeita de Salvador, Isabella de Roldão, vice-prefeita de Recife. E eu poderia dizer aqui mais uns 100 nomes, porque nós aqui do PDT, nós empoderamos as mulheres», disse Ciro, em discurso.

Ex-governador do Ceará, Ciro Gomes disputa a Presidência pela quarta vez (também concorreu em 1998, 2002 e 2018) e nunca chegou ao segundo turno.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (28) mostrou Ciro em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto , atrás de Lula ( PT ), que aparece com 47%, e de Jair Bolsonaro ( PL ), com 29%.

VÍDEOS: Tudo sobre São Paulo e região metropolitana

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com