Ciro diz que debate mostrou Brasil 'velho' e 'rancoroso' e que foi 'desagradável' ver confronto entre Lula e Bolsonaro Candidato do PDT afirmou ainda que embates mostraram como a polarização é 'vazia' e amarra o país ao passado. Nesta segunda, ele participou de conversa em associação de indústrias de base, em São Paulo. Por g1 — São Paulo e Brasília

29/08/2022 14h31 Atualizado 29/08/2022

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes , disse nesta segunda-feira (28) que o debate entre os presidenciáveis na noite do domingo (28) mostrou um Brasil «velho» e «rancoroso». Ciro disse ainda que foi «desagradável» assistir de perto aos embates entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O debate foi organizado pelo grupo Bandeirantes, Uol, Folha de S. Paulo e TV Cultura. Além de Ciro, Lula e Bolsonaro, participaram os candidatos Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Felipe d'Ávila (Novo).

Após participar de uma conversa na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em São Paulo, Ciro foi questionado sobre suas impressões a respeito do debate. Apesar das críticas aos confrontos, ele disse que foi bom para mostrar ao público como a polarização é «vazia» e amarra o país ao passado.

«Demonstrou duas coisas. Um Brasil velho, rancoroso, que foi o confronto do Bolsonaro com o Lula. Uma coisa desagradável de estar perto assistindo», afirmou Ciro.

«Mas foi bom que o povo tivesse visto como essa polarização é artificial. Como nos divide, como é vazia de compreensão. É uma bola de chumbo amarrando o Brasil ao passado», completou.

Valdo Cruz: Ciro focou em Lula e Bolsonaro

Entre os embates de Lula com Bolsonaro, mencionados por Ciro, esteve o momento em que o candidato do PL disse que o governo petista foi o mais corrupto do país, e o ex-presidente acusou ou rival de estar destruindo país ( veja aqui mais pontos do evento ).

Ciro afirmou ainda que, da parte, dele, tentou discutir propostas para o Brasil. Ele lembrou que, no debate, apresentou algumas de suas metas, como a criação de um programa de renda mínima de R$ 1 mil para família carentes.

«Eu me esforcei para sinalizar uma mudança do modelo econômico e uma mudança no modelo de governança política do país, cravando, sob o ponto de vista da economia popular, o que precisamos discutir: solução para o endividamento das famílias, para tirar as pessoas do SPC; solução para o endividamento das empresas, 6 milhões estão no Serasa; um program de renda mínima que bana a pobreza, a fome e a miséria do lar de 24 milhões de famílias brasileiras», concluiu Ciro.

