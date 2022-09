Ciro Castillo Rojo propone un «zar de la seguridad» contra la delincuencia en Callao

Entornointeligente.com /

«El propósito de esta estrategia no es solamente de aspecto técnico, sino básicamente que el zar por la seguridad ciudadana y contra la corrupción, que vamos a impulsar, pueda mover todo esa estructura anquilosada de seguridad ciudadana», sostuvo el candidato durante su participación en el programa Elecciones 2022 de la Agencia de Noticias Andina . Indicó que el «zar de la seguridad» puede ser un general o un oficial de la Policía Nacional, incluso una persona civil, pero debe contar con las habilidades de liderazgo y estrategia. «Debe ser un líder y un estratega, no solamente un técnico contra la corrupción porque tiene que utilizar una política de gobierno regional que va a vincular a las comisarías, a los gobiernos locales, a las juntas vecinales y todos los órganos vivos de la ciudad», enfatizó. También lea: [ Elecciones 2022: conoce a los nueve candidatos a la alcaldía de Villa el Salvador ] Ciro Castillo Rojo informó que la principal función del «Zar de la seguridad» es dinamizar las estructuras del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) y las diversas instituciones de seguridad ciudadana del Callao. «El Coresec y las otras instituciones por la seguridad ciudadana no están funcionando, las curvas de delincuencias, los indicadores de delincuencia están en ascenso, no han disminuido», afirmó. El candidato por Más Callao aseguró que complementarán la lucha contra la delincuencia con tecnología de punta, «drones en los puntos de visualización, más patrulleros y más policías» «Esto tiene que parar, las drogas y los drogadictos no más en el Callao, creemos que esto tiene que pararse de manera drástica y estamos generando este tipo de estrategia de tal suerte que en los seis primeros meses nosotros podamos ver reducido ostensiblemente la delincuencia callejera», finalizó. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: El @MinjusDH_Peru y Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú suscriben convenio https://t.co/7iGE2cy37f El objetivo es establecer mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación pic.twitter.com/8yTxWzQLBU

