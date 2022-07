Ciro ataca Lula e Bolsonaro no primeiro discurso após convenção do PDT que formalizou candidatura

Entornointeligente.com /

20/07/2022 18h06 Atualizado 20/07/2022

1 de 2 O presidenciável Ciro Gomes em discurso durante a convenção nacional do PDT que formalizou a escolha dele como candidato do partido — Foto: Adriano Machado/Reuters O presidenciável Ciro Gomes em discurso durante a convenção nacional do PDT que formalizou a escolha dele como candidato do partido — Foto: Adriano Machado/Reuters

O ex-ministro Ciro Gomes atacou os adversários Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (20) no primeiro discurso após ter sido sacramentado candidato a presidente da República — pela quarta vez — em convenção nacional do PDT em Brasília.

Ele foi o primeiro presidenciável a ter a candidatura formalizada , no primeiro dia da temporada de convenções partidárias (até 5 de agosto), durante a qual os partidos terão de formalizar as escolhas dos candidatos.

Ciro Gomes concorre sem aliança com outras legendas e até esta quarta não tinha candidato a vice. O presidenciável afirmou que há negociações com União Brasil e PSD, mas, se não resultarem em acordo, escolherá um filiado ao próprio PDT. Segundo ele, o nome do vice será anunciado «nos próximos dias» e, preferencialmente, será uma mulher.

Na mais recente pesquisa do instituto Datafolha , divulgada no último dia 23, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto, atrás de Lula (47%) e Bolsonaro (28%).

«Com todas as suas diferenças, Lula e Bolsonaro são muito parecidos», afirmou Ciro Gomes em um discurso de 53 minutos no qual comparou os rivais aos personagens dos romances «O Médico e o Monstro», de Robert Louis Stevenson (Lula), e «Frankenstein», de Mary Shelley (Bolsonaro).

«O atual quadro político é tão surreal e trágico que uma boa forma de ilustrar é utilizar a literatura de terror», afirmou. «Os dois [Lula e Bolsonaro] estão causando um mal terrível à população brasileira, criando o maniqueísmo do bem absoluto e do mal absoluto. Cada um diz que tudo de bem está do seu lado e tudo de mal está de outro», afirmou.

Ciro Gomes lança candidatura sem ter vice definido; Ana Flor comenta

Ele atribuiu aos 14 anos de governos petistas (2003 a 2016) a ascensão de Bolsonaro ao poder em 2018 e disse que, agora, Lula e o partido se aliam aos que defenderam o «golpe» que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 .

«Eles estão pedindo para voltar. Será que para produzir mais enganações e inconsistências? Qual milagre pode existir para que eles possam fazer em quatro anos o que não fizeram em 14? Acordos, conchavos, falta de escrúpulo, que convocam o povo a lutar contra o golpe para depois aparecerem abraçados, beijando na boca daqueles que provocaram o golpe», afirmou Ciro Gomes, ministro da Integração Regional no primeiro mandato de Lula como presidente (2003-2006).

«Catorze anos aqui, e o que o lulismo conseguiu foi parir o Bolsonaro. Alguém acredita que Bolsonaro chegou de Marte? Bolsonaro é produto da construção magoada e iludida do povo, machucado pela mais grave crise econômica e pelo escândalo de ladroeira», declarou.

A Bolsonaro, o presidenciável do PDT reservou os adjetivos «incompetente», «preguiçoso» e «insensível» e afirmou que ele é responsável por «degradar» as instituições.

«Nunca o país teve um presidente tão insensível e incompetente como o que ocupa atualmente o Palácio do Planalto. Fora Bolsonaro. Usar e emporcalhar são os melhores verbos para definir o seu método de permanência porque ele não trabalha. A imprensa não chama tanto a atenção, mas ele é um grande preguiçoso, não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Ele apenas usa como pocilga o belíssimo palácio desenhado por Niemeyer e parece estar disposto a tudo para fazer dele o seu acampamento de guerra híbrida», disse.

Ele também criticou a reunião de Bolsonaro com embaixadores , na qual o presidente fez um pronunciamento com ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas:

«Assistimos esta semana ao mais horrendo espetáculo de apologia à ditadura e de vexame internacional já feito por um presidente em toda a nossa história e talvez, eu acredito, da história do mundo moderno e civilizado. Vocês viram. O presidente da nossa República chama os embaixadores das potências e nações estrangeiras para esculhambar o nosso país e degradar nossas instituições, que a ele cabe, por juramento constitucional, velar, proteger e fazer respeitar.»

2 de 2 Ciro Gomes na convenção do PDT que formalizou a escolha dele como candidato do partido à Presidência — Foto: Adriano Machado/Reuters Ciro Gomes na convenção do PDT que formalizou a escolha dele como candidato do partido à Presidência — Foto: Adriano Machado/Reuters

Ciro Gomes disse que o Brasil vive um «neoliberalismo tropical», um modelo econômico, segundo ele, em que a elite «menospreza» os pobres com políticas compensatórias ou «com puro desprezo».

Segundo ele, «no banquete dos ricos e restos para os pobres, Collor preparou a cozinha, Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Temer e Bolsonaro apenas requentaram o prato».

«Esse modelo mal-acabado de neoliberalismo tropical começou há quase 30 anos, foi camuflando uma crise crônica, lenta e corrosiva durante os 14 anos do PT, até que ela se tornou aguda e insuportável. Esse modelo econômico, de uma elite ao mesmo tempo neocolonizada e neoescravista, menosprezou os pobres todo o tempo, seja com políticas compensatórias ou seja com puro desprezo. E notabilizou-se pelo privilégio dado aos banqueiros em detrimento dos que produzem», declarou.

* Sob supervisão de Fausto Siqueira

