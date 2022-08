Circulação do Metro de Lisboa interrompida na linha Azul entre Jardim Zoológico e Parque de 11 a 15 de agosto

Entornointeligente.com /

A circulação na linha Azul do Metro de Lisboa vai estar interrompida entre as estações Jardim Zoológico e Parque de 11 a 15 de agosto.

A circulação nessa linha, nesse período, será efetuada entre as estações Reboleira/Laranjeiras e Marquês de Pombal/Santa Apolónia.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, esta interrupção «deve-se a trabalhos de beneficiação da via férrea que implicam, por questões de segurança, o encerramento da exploração ao público no troço onde os trabalhos irão decorrer» , o que significa que as estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, S. Sebastião e Parque estarão encerradas.

Subscrever A estação São Sebastião da linha Vermelha mantém-se em funcionamento.

Também os postos de atendimento da estação Jardim Zoológico encontram-se encerrados, pelo que os clientes que pretendam levantar os cartões Navegantes pedidos nessa estação deverão deslocar-se à estação Marquês de Pombal e ao posto Cartão Urgente.

O Metropolitnao de Lisboa recomenda a utilização, como alternativa, das carreiras da Carris 746 (Marquês de Pombal – Estação da Damaia) e 726 (Sapadores – Pontinha (Centro)).

A circulação da linha azul será retomada na totalidade às 6:30 de 16 de agosto.

«Esta intervenção permitirá obter ganhos significativos ao nível da fiabilidade do serviço da circulação de comboios na linha Azul», diz a empresa.

