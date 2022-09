Cinema. Carreira de Woody Allen pode estar a chegar ao fim

Entornointeligente.com /

O fim de um percurso. Em entrevista ao jornal espanhol «La Vanguardia», Woody Allen revelou que depois da estreia do seu próximo filme, deverá deixar a sua carreira de realizador de cinema.

Com 86 anos, o norte-americano disse na mesma entrevista que os próximos passos são na escrita. «Em princípio, a minha ideia é deixar de fazer filmes e concentrar-me na escrita. Queria escrever um romance», disse.

Deste modo, o seu próximo filme, e talvez o último, chama-se «Wasp 22», que terá uma energia parecida com a de «Matchpoint», outro fillme de Allen, de 2005, que contou com as prestações de Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers, com o artista a descrever o trabalho como «excitante, dramático e também sinistro».

A carreira de Woody Allen não escapou a certas polémicas, com as alegações de abuso sexual por parte da sua filha, Dylan Farrow, fazendo com que a distribuição dos seus trabalhos cinematográficos fosse muito reduzida, principalmente nos Estados Unidos da América (EUA).

Sublinhe-se que este verão, o cineasta deu uma entrevista a Alec Baldwin, em que havia admitido a possibilidade de fazer somente mais um filme.

«Já não me entusiasma tanto. Quando eu fazia um filme, era exibido em todo o país. Agora fica quatro ou seis semanas num cinema e vai para streaming. Não é a mesma coisa. Não me divirto tanto. Gostava da sensação de saber que 500 pessoas iam fazer o meu filme ao mesmo tempo», argumentou.

«Wasp 22», o 50º filme de Woody Allen, começará a ser filmado no próximo outono, em Paris, França.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com