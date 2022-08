Cineasta brasileira Julia Murat vence Leopardo de Ouro do Festival de Locarno

Entornointeligente.com /

O filme «Regra 34», terceira longa-metragem da realizadora brasileira Júlia Murat, conquistou o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival de Cinema de Locarno, anunciou este sábado o júri da competição principal, na cerimónia de encerramento.

Com um apelo à defesa da democracia, da diferença e do diálogo, e uma crítica ao «governo fascista» de Jair Bolsonaro, Júlia Murat agradeceu o prémio, recordando que o anterior e único Leopardo de Ouro conquistado por uma longa-metragem do cinema brasileiro data de 1967, quando distinguiu «Terra em Transe», de Glauber Rocha, e o país se encontrava sob ditadura militar (1964-1984).

«Uma ditadura que durou mais 17 anos», recordou Murat, desejando «sinceramente, que tenhamos agora uma história diferente». «Espero que sejamos capazes de parar a loucura deste governo fascista», afirmou Júlia Murat, já distinguida no festival de Berlim pelo filme anterior, «Pendular».

Subscrever Sem prémios para «Nação Valente», de Carlos Conceição, selecionado para a competição oficial, é assim «Gigi la Legge», do italiano Alessandro Comodin, Prémio Especial do Júri, que de algum modo garante uma presença portuguesa no palmarés principal: o filme teve montagem do realizador João Nicolau, a quem Comodin também dirigiu os agradecimentos.

O maior número de prémios foi porém reunido por «Tengo Sueños Eléctricos», da costa-riquenha Valentina Maurel, com três Leopardos: Melhor Realização, Melhor Atriz (Daniela Marín Navarro) e Melhor Ator (Amien Gutiérrez).

Na competição dedicada a Cineastas do Presente, o Leopardo de Ouro distingiu «Nightsiren», da realizadora eslovaca Tereza Nvotová, enquanto o Prémio Especial do Júri e o Leopardo de Melhor Atriz foram para o filme «How Is Katia?», da cineasta ucraniana Christina Tynkevych, e a sua protagonista, Anastasia Karpenko, que deixaram um apelo pelo seu país: «Rezem pela Ucrânia! ‘Slavia’ Ucrânia!»

Nesta secção, o croata Juraj Lerotic teve o Leopardo de Melhor Realização e o Prémio de Melhor Primeira Obra, por «Safe Place».

Nas curtas-metragens, da secção Pardi di Domani, foram distinguidos o cubano «Soberane», de Wara, e a produção franco-brasileira «Big Bang», de Carlos Segundo.

O Grande Prémio da Semana da Crítica foi para o documentário «The Hamlet Syndrome», de Elwira Niewiera e Piotr Rosolowski, coprodução germano-polaca que levou de novo a Ucrânia para a sessão de encerramento, com a história de uma companhia de Kiev, que tenta montar a tragédia de Shakespeare.

«Stone Turtle», de Ming Jin Woo, da Malásia, venceu o prémio FIPRESCI da Federação Internacional de Críticos de Cinema.

O cinema português esteve representado em Locarno com «Nação Valente», de Carlos Conceição, na competição oficial, e com a estreia extra-competição dos documentários «Onde fica esta rua? Ou sem antes nem depois», de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, e «Objetos de Luz», de Acácio de Almeida.

O realizador Daniel Soares estreou a ‘curta’ «Please make it work», que resultou de uma residência académica no festival.

Foi também estreada em Locarno a longa-metragem «Nossa senhora da loja do chinês», de Ery Claver, produção angolana do coletivo de cinema independente Geração 80.

O júri da competição principal de Locarno – competição internacional – foi composto pelos produtores e realizadores Michel Merkt, Prano Bailey-Bond, Alain Guiraudie, William Horberg e Laura Samani.

A 75.ª edição do Festival de Cinema de Locarno teve início no passado dia 03 e encerra hoje.

