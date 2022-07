Cinco trucos para pasear al perro en la ola de calor y evitar que se queme las almohadillas

Entornointeligente.com /

Con las temperaturas de España nuestras mascotas lo están pasando fatal. Ya sabemos cómo evitar golpes de calor en los perros . Pero también hay que adaptar sus paseos para que ellos y sus patitas no sufran , que los peludos van descalzos y el asfalto está que echa humo. Algo que, con estos cinco trucos de expertos, vamos a solucionar rápidamente.

En Trendencias Casi rapo a mi perro pero me enteré a tiempo de por qué no siempre es buena idea Las altas temperaturas pueden pasarle factura en su salud y en sus patitas. Las almohadillas caninas no son pezuñas y el calor termina por hacer mella , pudiendo llegar incluso a quemarse si el suelo está muy caliente. Por eso hemos buscado recomendaciones de profesionales veterinarios y hemos dado con cinco muy fáciles.

Adapta los horarios de los paseos Hay que evitar a toda costa las horas de mayor calor, como el mediodía o la tarde. Por eso lo ideal es darle un buen paseo temprano por la mañana y a última hora de la tarde , cuando refresca un poco y no lo pasan tan mal. Por en medio podemos hacer bajadas breves para que el perro haga pis en la calle , buscando siempre la sombra.

Mejor tierra que asfalto Sabemos que cuando se vive en ciudad no es fácil tener esta opción. Pero siempre que podamos lo ideal es buscar lugares de tierra o hierba donde pasearles , porque el suelo no coge tanto el calor ni se eleva tantísimo la temperatura como en el asfalto.

La regla de los 5 segundos para comprobar si quema el asfalto Los expertos dicen que en verano el asfalto puede llegar a alcanzar más de 70ºC de temperatura. Algo que pueda abrasar las almohadillas de nuestro pobre peludito. Por eso hay que comprobar siempre si el paseo es factible, poniendo el dorso de la mano en la acera durante 5 segundos: si te quemas es que el suelo es lava literal y la mascota no puede pasear .

Protege las almohadillas con vaselina o patucos caninos No todos podemos adaptar nuestros horarios de paseo, la conciliación laboral con mascotas aún no es una realidad. Si no te queda más remedio que sacar a tu peludo cuando hace calor, protege sus almohadillas. Puedes ponerle vaselina en las patitas para evitar quemaduras o usar botitas para perros anti frío y calor.

PVP en Primor 1,79€ Lleva agua contigo siempre Fundamental en cualquier plan de verano con ellos, ya estés en la ciudad o hagas la mochila para ir a la playa con perros . Es para que pueda beber agua y estar hidratado, porque esta es la mejor forma de prevenir un golpe de calor. Pero también para mojarle las patitas, la nuca y la barriga de vez en cuando y que esté bien fresquito durante sus paseos perrunos.

