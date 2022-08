Cinco trucos de decoración que hemos aprendido de Zara Home

Entornointeligente.com /

La web de Zara Home es algo así como la máxima debilidad para las amantes de la decoración. Cada objeto que venden merece una mención especial, pero las fotografías que llenan el portal también pueden ser una gran fuente de inspiración para generar una deco de altura en nuestra casa .

Hace poco hablamos sobre los tipos de alfombras de Zara Home y cómo colocarlas en nuestro hogar o sobre sus múltiples textiles personalizables , detalles que marcan la diferencia sin mucho esfuerzo. Hoy, en cambio, buscamos trucos deco que nos ofrecen sus imágenes .

En Trendencias Zara Home sigue con la tendencia de personalizar sus colecciones, ahora con servilletas y prendas de bebé El mix de prints puede conducirnos al éxito Si no arriesgamos, no ganamos. Así, Zara Home lo apuesta todo al mix and match de estampados. En este caso, vemos la superposición de prints de rayas en una zona exterior . Si eres una valiente total, puedes animarte a combinar rayas y cuadros en los cojines de tu sofá, por ejemplo.

Madera y mármol, un baño de diez Los baños cada vez reciben más atención y este diseño nos ha enamorado al completo. Madera, mármol y cemento de se unen para crear un baño elegante, sofisticado y atemporal a más no poder.

Blanco y negro, el binomio inmortal De acuerdo, no vamos a descubrir América, pero nunca está de más recordar que quieres acertar con la gama cromática de tu casa, siempre tienes a mano usar el blanco y el negro. Dos tonos que dan mucho juego y que puedes emplear como base para construir una deco chic .

En Trendencias Nueve estilos de alfombras de Zara Home y cómo escoger la que más le conviene a tu casa Las alfombras, las reinas del salón Las alfombras aportan ese toque de calidez tan importante en zonas amplias como los salones. En este caso, los expertos de Zara Home optan por colocar dos modelos iguales en una zona diáfana . En Decoesfera nos enseñan cómo cuidar nuestra alfombra para que nos dure toda la vida.

Las habitaciones de bebé también pueden ser minimalistas Quizás este punto genera un poco de controversia. Son muchas las que desean una habitación de bebé a todo color con mil elementos decorativos, pero las tendencias viajan hacia una deco infantil minimalista y soft . Así, los colores neutros y los materiales naturales ganan la partida.

Fotos | Zara Home

