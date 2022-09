Cinco razones por las que los Cardinals no dan más juegos a Albert Pujols

Entornointeligente.com /

Albert Pujols se encuentra a solo cinco cuadrangulares de convertirse en el cuarto jugador en la historia de Grandes Ligas en alcanzar la cifra de los 700 vuelacercas. Desde antes de iniciar la campaña, el dominicano anunció que esta sería la última vez que se uniformaría como jugador profesional y en repetidas ocasiones ha reiterado que el llegar o no a la suma de los 700 vuelacercas no cambiará su decisión.

En estos momentos, a St. Louis Cardinals , equipo de Pujols , le restan 26 partidos de temporada regular, así que las oportunidades, aunque existentes todavía, no son muchas para el dominicano, quien inició el año necesitando 21 jonrones para alcanzar la marca.

Aquí es donde entra la queja de fanáticos y «expertos» en la materia, sobre por qué los Cardinals y el dirigente Oliver Mármol no le dan más juegos a Pujols , para que tenga más turnos y eso se traduzca en más oportunidades para conectar jonrones.

Principalmente, visto desde afuera hay cinco factores que inciden en el hecho de que Albert Pujols no esté jugando como titular con más frecuencia para los Cardinals .

Albert Pujols persigue los 700 jonrones. ESPN Digital EL RENDIMIENTO CONTRA BATEADORES DERECHOS No queda duda de que » The Machine » está teniendo un gran año en términos generales, digno de un retiro, en especial durante la segunda mitad de campaña. Pujols ha sabido aprovechar bien sus enfrentamientos contra lanzadores zurdos, a quienes ha castigado consistentemente durante toda su carrera, pero no ha sido la misma historia contra los derechos, en especial en los últimos años.

Como ejemplo, en 2022 durante sus 157 apariciones al plato contra lanzadores derechos, Pujols batea para promedio de .191 con OPS de .609 y solo les ha logrado conectar cuatro jonrones. Contra zurdos, en 115 apariciones al plato, ha bateado para .366 con OPS de 1.191 y 12 jonrones.

Es importante destacar que la enorme mayoría de lanzadores abridores en Grandes Ligas son derechos, por lo que es razonable que, ante ese tipo de enfrentamientos, otro jugador ocupe el puesto en la alineación. De hecho, de 839 lanzadores que han tirado en 2022, solo 215 de ellos lo han hecho como zurdos. Debido a esto, el equipo ha decidido utilizarlo principalmente como una opción para enfrentar a lanzadores zurdos.

HABLANDO DE OTROS JUGADORES… Pujols se ha desempeñado como primera base y como bateador designado con los Cardinals , lo cual trae una situación para el equipo. Paul Goldschmidt , uno de los favoritos para ganar el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional es el inicialista de St. Louis y el equipo ha utilizado la posición de bateador designado para rotar a sus fichas más importantes, como el propio Goldschmidt , Nolan Arenado y Brendan Donovan .

Evidentemente, esto causa que Pujols vea sus dos posiciones siendo ocupadas con frecuencia por bateadores que están teniendo un mejor desempeño general que él.

EL NUEVO FORMATO DE POSTEMPORADA Por momentos parece que algunos no se han percatado todavía, pero a menos de un mes de que termine la temporada regular, aún se hace necesario recordar que este año se implementará un nuevo formato clasificatorio de postemporada.

En cada liga cruzarán seis equipos, los tres ganadores divisionales y tres Wild Cards . Estos equipos serán sembrados por su récord en campaña regular con los dos mejores sembrados descansando y los otros cuatro equipos enfrentándose a una serie al mejor de tres partidos.

En este momento, los Cardinals tienen el tercer mejor récord de los líderes divisionales, lo que les obligaría a jugar una Serie de Wild Card en contra del sexto sembrado (último comodín). Sin embargo, quedando 26 partidos, St. Louis está a solo cinco partidos del segundo sembrado, lo que quiere decir que debe mantenerse ganando partidos y esperando que el otro pierda para seguir escalando.

Esto a su vez implica que el dirigente Oliver Mármol tiene que poner al mejor equipo posible en el terreno por encima de cualquier marca personal, por histórica que sea y a su vez, esto significa que la persecución de los 700 jonrones de Pujols , aunque importante, no es la prioridad dentro del gran esquema de la temporada.

LA SALUD DE PUJOLS Los fanáticos y algunos «expertos» también parecen olvidar que Pujols tiene 42 años y que, en la última década, su desempeño se ha venido abajo por una insistente fascitis plantar que ha causado estragos en el físico del pelotero.

Está ampliamente documentado lo que le ha ocurrido al dominicano debido a esto y es indudable que, al verlo correr, muchas veces se nota la incomodidad que le causa afincar los pies. Cuando esto ocurre, es evidente que el equipo tiene que tratar de cuidarlo y evitar una lesión mayor que lo saque de temporada de forma definitiva en estos momentos. Así que también existe una obligación de proteger la salud física de Pujols en su última temporada, ya que este puede ser vital durante los playoffs para el conjunto. Selecciones Editoriales Albert Pujols: «Los fanáticos de San Luis me llenan de energía» 2d ESPN Digital La transformación de la última temporada de Albert Pujols 5d Juan Arturo Recio Albert Pujols reitera que 2022 será su último año como jugador 13d ESPN Digital 2 Relacionado

SU VALÍA EN POSTEMPORADA Es bien sabido que todos los equipos que clasifican llegan cansados y con lesiones a los playoffs, luego de meses de campaña regular, por lo que, contar con jugadores descansados que puedan entrar en ritmo es muy importante.

Pujols ha ido nueve veces a la postemporada, disputando 19 series e indudablemente, este año será esencial, nueva vez, para los Cardinals . En ese tramo ha tenido 352 apariciones al plato, bateando para promedio de .321 y 1.007 con 19 jonrones y 54 remolcadas.

Esos números son dignos de preservar lo más frescos posibles, en especial durante series cortas, donde Pujols ha demostrado su capacidad para producir.

Ciertamente, todo fanático del béisbol quisiera ver la historia hacerse ante sus ojos y los 700 jonrones de Albert Pujols serían exactamente eso. Sin embargo, es importante recordar que cada año, 30 equipos se juegan el derecho de llamarse campeones al final de la Serie Mundial y eso es algo que siempre estará antes que las marcas personales de los jugadores.

