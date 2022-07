Cinco profesionales suma registro de asesores de mediación, la nueva figura que crea la ley laboral

Entornointeligente.com /

La Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo (DT), además de la digitalización de sus diversos documentos y servicios y otros cambios normativos, trajo consigo la creación del Registro Nacional de Asesores para Mediaciones Laborales, una nueva figura que contempla mejorar los procesos de mediación.

En la práctica, este cambio normativo permite y faculta al director del Trabajo para convocar, excepcionalmente, y con acuerdo de las partes involucradas en una negociación colectiva, a asesores externos que colaboren en el proceso de resolución de controversias y así facilitar el diálogo entre las partes. «A falta de acuerdo será el director del Trabajo quien lo designará atendida la solicitud y los antecedentes del caso», se establece en la norma.

Estos especialistas externos deberán resolver las dudas que le surjan al mediador de la DT, relativas a las materias en negociación que se relacionen por ejemplo con los procesos productivos y estándares técnicos en materia de seguridad, entre otras.

Este experto, en ningún caso, será un mediador adicional, por lo que ese rol sigue siendo del funcionario de la DT.

Los primeros nombres

De acuerdo con los datos de la Dirección del Trabajo, el servicio ha autorizado a cinco personas para desempeñarse como asesores en las mediaciones, los que fueron registrados por el servicio entre febrero y mayo: Rodrigo Muñoz Medel, Juan Carlos Naour, Constanza Contreras Stange, Maritza Cerda Pino y Gustavo Osorio Padilla, personas con experiencia en recursos humanos, legislación laboral, salud mental, entre otros.

Hasta el momento hay abogados, ingenieros y expertos en administración de empresas, todos con experiencia en gestión de recursos humanos.

El listado publicado por la DT destaca que estos profesionales podrán apoyar mediaciones de diversos sectores, entre ellos minería, transporte, banca, educación, alimentos y bebidas, capacitación, administración pública, comercio, manufactura de textiles, entre otros.

El registro, según comentaron desde el servicio, es abierto y las personas interesadas pueden revisar los requisitos y enviar los documentos solicitados por la entidad.

Quienes estén interesados en desempeñarse como asesores de mediación, deben cumplir varios requisitos, entre ellos poseer un título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración.

También se exige una experiencia laboral no menor a cinco años en el ejercicio profesional o en la docencia universitaria en la temática a asesorar, la que podrá acreditarse junto a la presentación del currículum vitae, por medio de certificaciones académicas o laborales y cualquier otro documento formal que se considere relevante para aquello.

Un requisito adicional es no estar inhabilitado para prestar servicios en el Estado o ejercer la función pública, no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, y no tener la calidad de funcionario o servidor público de la administración del Estado centralizada o descentralizada, entre otros.

