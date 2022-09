Cinco pessoas morrem em tiroteio no Texas

Entornointeligente.com /

Cinco pessoas foram mortas a tiro na quinta-feira num bairro residencial na região de Central Texas, no estado norte-americano do Texas, disseram as autoridades locais.

Relacionados eua. Chefe de polícia demitido devido a falhas no massacre em escola no Texas

estados unidos. Tiroteio em Los Angeles faz pelo menos dois mortos e cinco feridos

O incidente ocorreu pelas 07:30 da manhã (13:30, em Lisboa) de quinta-feira na cidade McGregor. O homem matou a mulher e os dois filhos e ainda duas pessoas da vizinhança.

De acordo com o presidente da câmara de McGregor, Jimmy Hering, o homem disparou contra os polícias que foram chamados ao local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Os policiais replicaram os disparos, mas o suspeito não ficou ferido.

Five people, including two children, were killed. https://t.co/G9hZoMBXL7

– KBTX News (@KBTXNews) September 29, 2022

No entanto, o Departamento de Segurança Pública do Texas disse que um suspeito do tiroteio foi capturado vivo.

Até ao momento, nenhum motivo, relação ou outros pormenores foram determinados.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com