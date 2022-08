Cinco pantalones vaqueros de Slowlove rebajados un 70% con los que ir preparando nuestro armario para looks de entretiempo

Entornointeligente.com /

Pensar en volver a ponernos pantalones largos, camisas y chaquetas de abrigo no es plato de buen gusto , lo sabemos. Nosotras también queremos vivir en un verano eterno en el que día sí día también estrenemos bikini , pero hasta que no nos escapemos a vivir a Hawaii (cosa que ojo, no descartamos que pase algún día), la vida tiene otros planes para nosotras.

En Trendencias El truco viral de Tik Tok para saber si un pantalón es de tu talla sin probártelo: lo hemos probado y funciona Pero si no nos queda otra que afrontar la realidad ( aka la vuelta al trabajo y a la rutina ), lo mejor es prepararnos para ella también estilísticamente hablando , ¿no? Y esta semana es una de las mejores para hacerlo, porque son los últimos días de las rebajas de verano -el clásico «remate final» en muchas tiendas- y hay cientos de prendas con descuentos increíbles .

Hoy hemos explorado Slowlove , la firma que comparten Sara Carbonero y Isabel Jiménez, y hemos encontrado tres jeans ideales rebajados un 70% de descuento . Y lo que es mejor: están disponibles en prácticamente todas las tallas. Así que si quieres ir preparando tus looks de entretiempo para cuando bajen las temperaturas, atenta:

Nuestro primer fichaje han sido estos vaqueros tradicionales, con detalles de rotos en la zona de los muslos y unas ligeras aberturas en el tobillo . 59,99 euros 17,99 euros .

Pantalón vaquero regular fit

PVP en Cortefiel 17,99€ Si eres súper fan de los pantalones anchos estos palazzo se convertirán en tu fondo de armario favorito : con camisas, blusas, tops… Pegan con todo. 59,99 euros 17,99 euros .

Pantalón vaquero palazzo fit

PVP en Cortefiel 17,99€ Los wide leg fueron los pantalones preferidos de las que más saben de moda la temporada pasada y este año prometen seguir pisando fuerte. Y este diseño con margaritas estampadas es lo más, desde luego. 59,99 euros 17,99 euros .

Pantalón vaquero wide leg fit

PVP en Cortefiel 17,99€ Estos vaqueros de efecto lavado, en un azul desgastado estilo vintage , son perfectos para combinar con partes de arriba claras. 59,99 euros 17,99 euros .

Pantalón vaquero regular fit

PVP en Cortefiel 17,99€ Si eres fan de los pantalones cropped , estos vaqueros te vendrán de miedo para el entretiempo. También están disponibles en una tonalidad más clara por el mismo precio, 59,99 euros 17,99 euros .

Pantalón vaquero fit palazzo crop

Fotografía de portada | @slowloveoficial

Fotos | Cortefiel

