Cinco operarios heridos al derrumbarse una escuela en construcción

Cinco operarios resultaron heridos al derrumbarse una losa en una escuela en construcción situada en avenida Fernández de la Cruz y Escalada, en el barrio porteño de Villa Lugano, informó el Same. "Por suerte hubo sólo cinco heridos leves. Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital Cecilia Grierson y el otro al Penna con un politraumatismo y una herida cortante leve", dijo a Télam Alberto Crescenti, director del Same. Crescenti precisó que el accidente ocurrió "pasadas las 14 en la obra en construcción situada en avenida de la Cruz 4525", cuando los obreros "trabajaban en el llenado de una losa que se desmoronó". "Por suerte eran maderas, no había mucho cemento o fierros. Se movió la estructura y se cayeron los operarios", completó el médico. etiquetas heridos Villa Lugano derrumbe Ciudad Autónoma de Buenos Aires

