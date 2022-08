Cinco mujeres murieron durante un accidente en Florida

Entornointeligente.com /

Todas iban en un mismo vehículo y fueron impactadas por un hombre que iba por el carril equivocado.

Cinco mujeres murieron tras un terrible accidente que tuvo lugar en sentido contrario en las primeras horas del sábado en la autopista Palmetto en el área de Hialeah en Florida.

Según el teniente Alejandro Camacho, portavoz de la Patrulla de Caminos de la Florida (FHP), un hombre que conducía en contraflujo de la carretera estatal 826, cerca de la avenida 57 del noroeste, se estrelló de frente contra un sedán Honda gris donde viajaban cinco mujeres, alrededor de las 4.30 a.m.

En el choque perecieron las cinco, agregó Camacho. El chofer que conducía por los carriles equivocados fue aerotransportado al Centro de Traumatismos Ryder, del Hospital Jackson Memorial con graves lesiones, añadió Camacho.

Por el momento, los investigadores no han dado a conocer la identidad de ninguna de las víctimas, así como tampoco el nombre del conductor del Honda.

