Cinco mitos sobre la escuela

Cinco de las falacias más grandes sobre la educación formal, así como los conceptos erróneos que se hacen dentro de las instituciones académicas.

Si obtiene malas calificaciones, simplemente no le importa

Si un estudiante está distraído en clase y reprobando sistemáticamente las pruebas, los profesores tienden a asumir rápidamente que el alumno en cuestión no está interesado en su educación. A veces, este podría ser el caso, pero los factores externos también deben tenerse en cuenta. La vida familiar, por ejemplo, afecta significativamente el rendimiento de un niño en la escuela. Además, existen muchas discapacidades de aprendizaje diferentes que, si no se abordan, pueden dañar la capacidad y el compromiso en el aula. Es fácil descartar a un estudiante que no obtiene el material como flojo o indiferente, pero sin un contexto adecuado, una calificación de letra es una evaluación injusta de su potencial.

Los proyectos grupales ayudan a los estudiantes a aprender unos de otros

Cuando un grupo de estudiantes no coincidentes se ven obligados a formar equipo para aprobar la clase, el resultado a menudo es menos como un eslogan de película y más como una pesadilla. En la gran pantalla, todas las partes saldrían de la evaluación con un mejor sentido de sí mismas, sus pares y el tema asignado. En realidad, el resultado más probable es que sus calificaciones sufran y se frustren. Los proyectos grupales están pensados como una forma de impulsar y fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, pero en la práctica, los esfuerzos grupales son a menudo desequilibrados, mientras que unos trabajan duro otros se aprovechan.

Las políticas de cero tolerancia hacen que las escuelas sean más seguras

Con el aumento en las estadísticas de tiroteos en escuelas cada año, muchas juntas escolares han recurrido a una política de cero tolerancia para la violencia. Esta política administra severos castigos cuando un estudiante exhibe la más mínima señal de comportamiento violento. Una pelea a puñetazos puede resultar en suspensión o incluso expulsión del estudiante bajo estándares actuales. El hecho es que no hay evidencia que sugiera que las escuelas que implementen castigos más severos como expulsiones o suspensiones sean más seguras. Por otro lado, cuando elegimos expulsar a un niño, podría tener serias consecuencias negativas que afecten al estudiante por el resto de su vida. Si un juego de etiqueta se pone demasiado ruidoso, el castigo no debería ser una cadena perpetua.

Las admisiones a la universidad se basan solo en el mérito

Incluso si superaste constantemente las pruebas, obtuviste las calificaciones y trabajaste en actividades extracurriculares, eso no garantiza que te hayas quedado con un dormitorio de Harvard. Factores como los lazos familiares, la personalidad e incluso la apariencia física afectan rutinariamente las admisiones en escuelas exigentes. No solo eso, sino que la capacidad de pago de usted y su familia también juegan un papel importante en esa carta de aceptación.

Las tareas ayudan a aprender

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Phoenix publicado en 2014, el estudiante promedio de la escuela secundaria norteamericana recibe entre 3,2 y 3,5 horas por día. La investigación sobre la efectividad de la tarea ha llevado a muchas conclusiones contradictorias, con la mayoría de los estudios que argumentan solo una mejora marginal en el trabajo escolar, mientras que otros no informan diferencias significativas. Ejemplo de esto es el sistema escolar finlandés, el cual asigna relativamente poca tarea y, sin embargo, habitualmente se ubica cerca del tope del logro estudiantil global.

