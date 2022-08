Cinco liberales buscan «salvarse» de exclusión de la Concertación y presentan otro juicio político a Quiñónez

Entornointeligente.com /

La agente fiscal Yrides Ávila relató que ya están documentando y estudiando todos los posteos de Facebook de la joven asesinada ayer en Ñemby . Ana Paula Jara Acosta , de 22 años, ya había revelado meses atrás que fue víctima de un intento de feminicidio .

Indicó que siguiendo los posteos realizados por la joven se ven señales de un posible sometimiento por parte de su pareja, un hombre que se encuentra privado de su libertad desde hace cinco años. «Todo lo publicado será analizado», indicó en contacto con ABC.

Lea más: Identifican a supuesta víctima de feminicidio en Ñemby

Aunque aclaró que es probable que el agresor no haya sido él, debido a que sigue en prisión, no descartan que el asesino sea un enviado, o quizás un tercero que no tiene nada que ver con él. Todas las hipótesis están siendo estudiadas, reiteró.

Descartan embarazo Sobre cómo sucedió el crimen, detalló que la joven se desplazaba a bordo de una moto con su asesino y ello quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. «Un vecino escucha una suerte de discusión. Ella bajó de la motocicleta, llegó a ingresar a un patio baldío y luego se escuchan los disparos. La persona cae al suelo y el agresor lleva el celular antes de darse a la fuga», precisó.

Lea más: «Todo apunta» a que asesinato de joven en Ñemby corresponde a un feminicidio, dice fiscal

Los vecinos escucharon tres disparos y la víctima acusó dos de ellos en la cabeza. Pese a los rumores, en la autopsia preliminar se descartó que la mujer estuviera embarazada.

La fiscala indicó que todavía faltan más pericias para determinar si Ana Paula presenta otros signos de violencia previos al crimen, considerando también que existe una denuncia formulada ante una comisaría por violencia física.

La joven dejó huérfana a una pequeña de solo tres años. Según datos de la Fiscalía, en lo que va del 2022 se registraron 29 presuntos casos de feminicidio y ya hay casi 50 huérfanos a raíz de este crimen.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com