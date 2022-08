Cinco liberales buscan «salvarse» de exclusión de la Concertación y presentan otro juicio político a Quiñónez

Entornointeligente.com /

El llanista Édgar Ortiz fue uno de los diputados que prácticamente ya desde el comienzo habían referido que no iban a estar acompañando el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , que finalmente fue archivado el lunes pasado y corresponde a un tercer intento fallido.

Sin embargo, en un intento desesperado por salvarse y evitar quedar fuera de competencia electoral para las próximos comicios, un grupo de cinco liberales, de los 18 que se unieron al cartismo, presentó ayer otro pedido de juicio político a Quiñónez.

Ante esto, Ortiz fue consultado si estaría acompañando este nuevo pedido y, conforme respondió, estaría a favor si la persona que es nombrada en reemplazo forma parte del Partido Liberal o de la oposición y no así alguien de la ANR, citando que él «no se mete en el baile colorado» .

«Yo no voy a pelear por un hueso que no es mío, que se vayan a la mierda. A mí me tienen que convencer y no ordenar. Este libelo acusatorio era algo político y no jurídico», expresó.

«Marito» y Desirée Por otra parte, el diputado apuntó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , busca tener «la fiscalía a su medida» y por eso se debe establecer «qué ofrecen (los oficialistas) a cambio» por destituir a Sandra Quiñónez, alegando que en marzo próximo ya culmina su gestión al frente de la Fiscalía General.

Asimismo, señaló que la senadora Desirée Masi (PDP) es quien «controla» el Partido Liberal y también a Colorado Añetete, agregando que desde el oficialismo están «desesperados».

» Marito quiere la Fiscalía a su medida . Mi oficina está abierta, que vengan todas las veces que quieran, pero que no vengan a imponer», sostuvo.

Finalmente, el parlamentario consideró que ya desde ahora se podría comenzar a considerar reemplazos para Quiñónez.

«Yo no quiero monedas. Que sea un liberal o de la oposición y tienen mi voto «, finalizó.

