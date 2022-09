Cinco ideas para divertirse online un fin de semana lluvioso

Entornointeligente.com /

Los días de lluvia pueden ser muy tristes si no tienes ninguna forma de divertirte hasta que las gotas cesen y el sol salga para volver a iluminarlo todo. No muchos saben muy bien qué hacer cuando esto ocurre, por lo cual tener varias ideas a mano será más que útil para pasar el fin de semana.

Aquí te hablaremos acerca de 5 maneras para combatir la tristeza y el aburrimiento que puede provocar un día lluvioso.

Juegos de azar

Si de entretenimiento hablamos, es imposible obviar la existencia de juegos de azar virtuales. Lo que antes era únicamente posible dirigiéndose a los establecimientos, a día de hoy se puede aprovechar tan solo con una computadora o celular inteligente y conexión a internet. Al crearte una cuenta en un casino online y depositar una pequeña suma de dinero, ya estarás habilitado para disfrutar de las tragaperras online que ofrecen todas las casas. Sin embargo, no solo cuentan con este juego de azar, sino que además algunas hasta desarrollan sus propios juegos para distinguirse del resto de los casinos.

Naipes

Sumado a los juegos de azar, debemos tocar el tema naipes de otra forma ya que, si bien sigue habiendo una cuota de suerte bastante importante, se pueden elaborar distintas estrategias o métodos para vencer de alguna forma a la casa e incrementar las chances de ganar. Tal es así, que hay muchos expertos en Póker o Blackjack pero ninguno en tragaperras online puesto que, como sabemos, dicho juego es una cuestión de pura suerte.

No obstante, lo bueno de los juegos de azar es que con montos muy pequeños es posible obtener cuantiosas sumas de dinero para seguir jugando o simplemente para retirar y disfrutar por tu cuenta en bienes materiales/ahorro. Mientras que jugando a las cartas hay chances de perfeccionar la habilidad, exigen sumas mínimas para apostar que a la larga pueden desembocar en una mala racha y perder el bank.

Videojuegos

Mientras la lluvia empapa la casa de manera íntegra, algo que podrías hacer que no implique invertir dinero de manera continua es disfrutar de un buen videojuego desde la comodidad de tu hogar. Tanto con amigos como de forma solitaria, esta forma de entretenimiento es genial para pasar el tiempo entre risas cuando no se puede salir de la casa por malas condiciones climáticas. Si bien al principio debes comprar el juego en cuestión, en computadora no es necesario pagar una membresía mensual/anual para disfrutarlo conectado a internet como sí ocurre con consolas como la PlayStation o Xbox.

Videojuegos hay miles y bien distintos. Mientras que algunos podrían optar por competitivos, quizá otros elijan uno que solamente tenga una historia para jugar de a uno.

Películas en streaming

Servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime o HBO Max aumentan el caudal de usuarios cuando las condiciones climáticas son muy desfavorables. No hay ningún estudio que respalde esto, pero es una cuestión lógica si consideramos que muchas personas aprovechan que no pueden salir del hogar para ponerse al día con esa lista de películas que no hace otra cosa más que sumar y sumar cada vez más títulos. No caben dudas de que los días lluviosos son perfectos para mirar una buena película de drama mientras acompañas la ocasión con un rico café calentito.

Estando en pareja podrías aprovechar para ver una linda película romántica como «Un lugar llamado Notting Hill», en familia tendrás la posibilidad de ver «El Rey León», o quizá en solitario te gusten las buenas películas de acción al mejor estilo «John Wick».

Series

Siguiendo la tónica del contenido audiovisual, la ventaja de las series es que cada capítulo suele durar la mitad de lo que podría durar un film, lo que permite disfrutar de muchos episodios en menor cantidad de tiempo. Son la opción ideal para aquellos que no quieren comprometerse algunas horas con una cinta y optan por consumir contenido de veinte, cuarenta o sesenta minutos en general.

Por más que la riqueza técnica no sea siquiera comparable con las buenas películas (salvo contados casos), las historias suelen desarrollarse muy bien sobre todo en aclamadas series como Los Soprano, Game of Thrones, Breaking Bad, etc.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb .

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com