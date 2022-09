Cinco hábitos para mantener un cuerpo joven y tonificado a los 40

Entornointeligente.com /

Trabajar en televisión es una labor muy demandante que exige buena condición física y de salud, algo que Ceci Ponce sabe muy bien. A sus 40 años, la actriz argentina se mantiene en excelente condición y nos comparte 5 tips para estar en buena forma.

Ella lleva un estilo de vida saludable que combina buena alimentación y ejercicio; además, nos revela lo que opina sobre los métodos de belleza no invasivos.

Tip #1 Agua Mantenerse hidratado es fundamental, dice Ceci Ponce. Ella recomienda beber abundante agua durante el día, lo cual también ayudará a evitar la resequedad en la piel.

Tip #2 No dormir con maquillaje y usarlo lo menos posible Cuando se trata de algún evento social, el maquillaje es un plus, pero hay que considerar que al llegar a casa es importante retirarlo perfectamente, eliminando rastros del mismo, para no dañar la piel.

Tip #3 Buena alimentación Comer frutas y verduras es crucial, destaca la actriz. Es darle a tu cuerpo lo que necesita y comer en cantidades y horarios adecuados a tus actividades diarias.

Tip #4 Suplementos alimenticios Los suplementos son de gran ayuda en conjunto con una alimentación adecuada. Es importante considerar que antes de consumir algún producto, es recomendable acudir con un nutriólogo para que te recomiende el mejor para ti.

Tip #5 Ejercicio diario «Todos los días, aunque sean 20 minutos», añade Ceci Ponce.

La actriz destaca la importancia de realizar actividad física para mantenerse en forma, cuidar el cuerpo y reducir la probabilidad de algún padecimiento de salud.

Esto opina Ceci Ponce de los métodos de belleza no invasivos En los últimos años, Ceci Ponce se ha dedicado a compartir su estilo de vida saludable y a través de su cuenta alterna de Instagram @quehacerfit comparte tips del cuidado de su piel y cuerpo.

Sobre los métodos de belleza no invasivos, opina que si bien son una buena alternativa, es necesario acompañarlos de hábitos como ejercitarse, hidratarse y comer bien.

