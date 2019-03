Cinco feridos e um desaparecido em incêndio de “grandes proporções” no Porto

Entornointeligente.com /

O incêndio deflagrou cerca das 04:30 da manhã, num prédio de quatro andares da rua Alexandre Braga, fazendo cinco feridos ligeiros, estando ainda uma pessoa dada como desaparecida.

“Segundo informação de familiares estava mais uma pessoa lá dentro, estamos a agir com base nessa informação”, disse um responsável dos Bombeiros Sapadores do Porto, em declarações prestadas no local, divulgadas pela estação de televisão SIC.

O prédio, junto ao Mercado do Bolhão, “está totalmente destruído”, e o segundo e terceiro andar ruíram, informou o mesmo responsável, que acrescentou que a Proteção Civil municipal está a arranjar alojamento temporário para os desalojados.

O incêndio começou no terceiro andar, onde viviam uma mulher de cerca 80 anos e os dois filhos, estando a origem do fogo a ser investigada pela Polícia Judiciária, acrescentou aquele responsável dos bombeiros.

As três pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, devido a inalação de fumo, assim como duas pessoas de um prédio vizinho, incluindo uma mulher grávida, que foram objeto de observação médica por precaução.

No local, encontram-se bombeiros, Proteção Civil, PSP e Polícia Municipal, disse à Lusa a fonte da PSP.

