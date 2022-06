Cinco estrategias de marketing digital para participar en eventos de alto tráfico

Entornointeligente.com /

Considerando que estas campañas comerciales se desarrollarán entre el 4 y 20 de julio, es importante que las tiendas online organicen con tiempo todos los detalles necesarios para sobrellevar largas horas de alta demanda, con el objetivo de potenciar sus ventas en línea y brindar la mejor experiencia de compra a sus consumidores, esto les permite llegar a nuevos compradores e incluso fidelizarlos. En ese sentido, el marketing digital -sobre todo luego del boom del comercio electrónico generado por la pandemia- se ha convertido en una pieza clave para los Ecommerce que participan de estos eventos; ya que, la adopción de herramientas y estrategias digitales es cada vez más decisiva para distinguirse de la competencia y obtener mejores resultados. También puedes leer: Marketing digital: cinco estrategias para aumentar tus ventas online Para lograrlo, la empresa Ecomsur, que brinda una solución integral de comercio electrónico, comparte cinco estrategias efectivas para maximizar tu Ecommerce a través del marketing digital. 1.- Paid media. Mediante anuncios en páginas web, blogs, redes sociales, así como también capitalizando búsquedas en Google , se puede conseguir una mayor visibilidad de la marca, alcanzando a más personas y permitiendo así aumentar el tráfico. Es importante determinar un presupuesto indicado para ello y, sobre todo, precisar los medios y mensajes según el perfil del consumidor que se desea atraer. 2.- Email marketing. Esta técnica conocida también como emailing , es una mezcla de comunicación y marketing directo, con la cual se podrá llegar a clientes potenciales a través de un correo con un mensaje claro, como, por ejemplo, una promoción especial sólo para él. Así, mediante la personalización de las ofertas, se genera fidelización y se impulsa a la recompra. Es importante tener en cuenta que un cliente actual es más propenso a generar una compra; y por ende la eficiencia y efectividad de este canal se incrementa. 3.- SEO. A través del Search Engine Optimization (optimización para motores de búsqueda), se determina la posición de un sitio web en las páginas de resultados. Para ello, se deben elegir las palabras adecuadas que caractericen a los productos o servicios e incluirlas en el sitio web. De esta manera, por ejemplo, cuando el consumidor realice una búsqueda, los buscadores como Google ubicarán la página, logrando así que la web tenga un mayor alcance, posicionándola en el top of mind de resultados. Se recomienda contar con un landing page exclusivo para los Cyber Days o Cyber Wow . Esto permitirá lograr un mejor posicionamiento SEO, ya que se mantendrá activo a lo largo del tiempo logrando una mejor indexación del contenido. 4.- Redes sociales orgánicas. Las redes sociales son los canales ideales para conectar con las personas e invitarlas a interactuar con la marca, incluso días previos a los eventos de alto tráfico, pues logran una conexión emocional con los posibles consumidores, incrementando la posibilidad de compra. Durante este tipo de eventos, la atención al cliente se vuelve mucho más importante, ya que las ofertas duran solo algunos días, el interés de compra de las personas es alto y su necesidad es inmediata. Es aquí, donde a través de las RRSS, se puede también brindar atención personalizada, así como acompañarlos en cada etapa del proceso de compra. 5.- Creatividad contextual. Diferenciarse de la competencia, ofreciendo descuentos, es parte del éxito de participar en estas grandes campañas. Para ello, es importante crear una estrategia de comunicación llamativa que conecte con el estilo de vida del consumidor y sus preferencias en música, maquillaje, deporte, familia, etc. Si un cliente siente que lo conocen; y que además, se tiene un gran interés en conectar con él, es más factible que adquiera un producto, frente a otro que no lo conlleva a ninguna identificación. «Todo Ecommerce requiere un tiempo para organizarse e implementar este tipo de herramientas digitales para potenciar su participación en eventos de alto tráfico y alcanzar los resultados esperados. En Ecomsur, a lo largo de estos diez años, continuamente venimos diseñando estrategias poderosas para campañas comerciales con gran demanda, potenciando las marcas a través del marketing digital. Nuestra participación en 15 eventos de alto tráfico con más de 40 marcas en simultáneo confirma nuestra experiencia», refiere el subgerente de Marketing para Ecomsur Perú, Carlos Zamudio. La acogida de los Cyber Days y Cyber Wow en el país es cada vez mayor y la adopción de nuevas estrategias se vuelve indispensable para las empresas que participan, con la finalidad de cumplir sus objetivos de ventas, diferenciarse de la competencia y fidelizar a sus clientes. Más en Andina: ??¡Atención! ?? Inventoras peruanas mostrarán su talento al mundo en Feria Internacional de Corea – KIWIE 2022. El plazo máximo para pre-inscribirse vence el 30 de junio https://t.co/bdc7duRW58 pic.twitter.com/fDZCUXo59w

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 10, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 11/6/2022 Noticias Relacionadas Gigantes del comercio electrónico subieron un 63 % sus ventas en la pandemia Conoce los beneficios que el e-fulfillment puede traer a tu comercio electrónico Full commerce: la nueva experiencia del comercio electrónico Comercio electrónico: sector financiero es el más reclamado en el año Consejos para no caer en estafas haciendo compras por internet

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com