Cinco cosas que veremos en la temporada 5 de ‘The Crown’ y que deberían preocupar mucho al Rey Carlos III

La quinta temporada de The Crown llegará a nuestras vidas el 9 de noviembre. A pesar de la muerte de la Reina Isabel II, Netflix continúa con su calendario de lanzamiento porque The Crown es «ficción» . Se vienen cositas, porque la historia nos situará en los 90’s, la época tumultuosa del matrimonio con Lady Di que la antigua reina calificó de » annus horribilis «.

PVP en FNAC 6,13€ PVP en Amazon 6,13€ En 1992 el reportero de la Casa Real Andrew Morton publicó un libro hablando de la debacle del matrimonio entre el Príncipe Carlos y Lady Di . Ella negó haber participado en la redacción del libro, pero tras su muerte en 1997 se conoció la verdad.

Una nueva edición expandida del libro salió al mercado, confirmando que Diana había sido la principal fuente de la historia e incluyendo transcripciones de audios hechos por la princesa fallecida, que incluían su tristeza por el matrimonio, su bulimia, el divorcio de sus padres y sus sentimientos sobre Camilla.

En Trendencias Diana de Gales: siete documentales y películas para enterarte de cómo fueron su vida y su muerte La separación del Príncipe Carlos y Diana de Gales El 9 de diciembre de 1992 el Primer Ministro John Major anunció la separación de los royals , siendo uno de los momentos más complicados de la monarquía británica.

Las cintas sexuales de Carlos y Camilla Poco después del anuncio de separación, en enero de 1993 se filtraron conversaciones telefónicas sexuales entre el Príncipe y Camilla. La icónica historia de Carlos diciéndole a Camilla que quería ser su tampón es real y probó al público que los rumores de infidelidad eran reales.

La entrevista en la que el Príncipe Carlos confesó haber sido infiel En 1994 el (por aquel entonces) Príncipe Carlos confesó en una entrevista con Jonathan Dimbleby que había puesto los cuernos a Diana con Camilla Parker Bowles . Un momento infame que debería poner al monarca la cara colorada.

La entrevista de Lady Di en Panorama Fue en 1995, así que no podemos asegurar que este momentazo ocurra en la quinta o en la sexta temporada. Pero ahí fue donde Lady Di se sentó con el periodista Martin Bashir y dijo aquello de que no creía que fuera a ser reina de Inglaterra y que » en este matrimonio somos tres «. BOOM.

