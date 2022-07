Cinco chaquetas de entretiempo ideales para cuando pase la ola de calor y las noches de verano se vuelvan frescas

Entornointeligente.com /

Aunque ahora parezca algo lejano (a menos que pases el verano en el norte) dentro de poco los días serán algo más cortos y las noches serán más fresquitas , hasta el punto de necesitar una chaqueta de entretiempo.

El entretiempo , ese concepto que desafortunadamente en el sur a penas dura días, pero que en el resto de la península nos permite tirar de prendas exteriores ligeras para protegernos de esa pequeña bajada de temperatura de forma gustosa.

En Trendencias Siete kimonos de playa que podemos llevar también con vaqueros y dar un toque de estilo a los looks más sencillos Si además quieres hacerlo derrochando estilazo, cualquiera de las chaquetas que hemos encontrado en Amazon te ayudarán a hacerlo, ya que son auténticos fijaches de fondo de armario firmadas por Levi’s o incluso Tommy Hilfiger:

La clásica chaqueta vaquera Las chaquetas vaqueras son las reinas del entretiempo, de hecho, nacieron para ello y si existe un clásico por encima de todos de esta prenda, es sin duda el modelo Trucker de Levi’s.

Su diseño ni demasiado ancho ni demasiado ajustado, el tejido denim efecto desgastado (pero sin pasarse) y el color azul claro que combina con todo la convierten en una auténtica inversión en el fondo de armario.La encontrarás a la venta en la web oficial por 130 euros.

LA CHAQUETA TRUCKER ORIGINAL

PVP en Levi’s 130,00€ La blazer blanca Otro básico imprescindible y muy versátil de la época de entretiempo es sin duda una blazer color blanco. Este tipo de chaquetas son algo más formales que las chaquetas vaqueras por lo que podemos llevarlas en estilismos de trabajo o en ocasiones más informales (si añadimos unos vaqueros con camiseta a la ecuación).

En Amazon encontramos esta de The Drop (una firma de la casa con prendas de diseño y creadas en ocasiones por instagramers reconocidas) en color blanco de estilo ligeramente oversize desde 59,90 41,90 euros.

Marca Amazon – Blake Blazer largo por The Drop

PVP en Amazon 41,90€ La chaqueta vaquera blanca Si no te decides entre las dos anteriores, esta chaqueta de Only es la perfecta combinación de ambas: una chaqueta vaquera pero en color blanco. La opción perfecta para el verano ya que combinará con todo y además no resultará calurosa precisamente por el blanco impoluto de su diseño.

Eso sí, aunque resulta algo más informal que una blazer como la de The Drop, es algo más elegante que una chaqueta vaquera tradicional y quedará genial con vestidos midi lisos o estampados a todo color. La tenemos en Amazon desde 39,90 euros.

ONLY NOS Chaqueta vaquera para Mujer

PVP en Amazon 39,90€ La chaqueta Color Block denim Otra chaqueta vaquera que se cuela en este recopilatorio (lo que confirma que son las reinas del entretiempo) es este diseño original de la mano de Tommy Hilfiger, con dos características que la convierten en todo un objeto de deseo: el estilo crop y la combinación de dos azules (oscuro y claro) efecto color block o patchwork.

Un par de detalles que no pasarán desapercibidos pero que no impiden que combine absolutamente con todo nuestro armario (en parte porque sus tonalidades son todo un básico). La encontramos en Amazon desde 37,16 euros.

Tommy Hilfiger Tjw Cropped Trucker Chaqueta Vaquera para Mujer

PVP en Amazon 37,16€ La chaqueta vaquera XL Mucho más casual e informal es esta chaqueta vaquera de Lee, el modelo Rider de patrón largo y oversize . Una opción pura tendencia que podemos combinar con pantalones y tops del mismo color para romper el conjunto con estilazo.

Las mangas ligeramente abullonadas y las costuras decorativas suman originalidad, pero su color azul claro de lavado medio hacen que case estupendamente con todo nuestro armario. La encontrarás en Amazon desde 54,70 euros (como siempre, en función de la talla que elijas).

Lee Relaxed Rider Jacket Chaqueta Vaquera. para Mujer

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @paulaordovas , Amazon, Levi's.

