Cinco bolsos icónicos de Michael Kors con descuentos de impresión: del Bradshaw al SoHo pasando por el Marilyn

Entornointeligente.com /

Comprar bolsos a buen precio es algo así como una adicción. En especial, cuando somos fans de una marca como Michael Kors (que, sin promociones activas, es bastante cara para la gran mayoría de mortales). A principios de mes ya fichamos varios bolsos de Michael Kors a precios de escándalo, pero la oferta sigue en pie y la variedad de diseños es tan amplia que nos permite hacer otra selección.

En este caso, nos quedamos con algunos de los modelos icónicos de la firma que llegan a alcanzar el -60% de descuento . Una inversión con cabeza si buscas un bolso de los que nunca pasará de moda.

En Trendencias Estos bolsos de Michael Kors, algunos con más de 200 euros de rebaja, son un chollo al que es difícil resistirse Un vistazo a… Carolina Herrera New Yorker Film 2021-2022 Bradshaw Arrancamos con uno de esos diseños que se ve a kilómetros que es un Michael Kors, el bolso Bradhsaw. De cuerpo alargado, efecto trenzado y piel de color verde lima , este modelo se puede llevar tanto de hombro como al estilo bandolera. Es una maravilla para dar color a los looks estivales. 325 euros , 130 euros.

Bolso Bradshaw de color verde lima

PVP en Michael Kors 130,00€ Soho Otro clásico dentro del catálogo de la firma estadounidense es la bandolera Soho, que recibe su nombre por el popular barrio de Nueva York. En este caso, nos quedamos con el modelo en tamaño mediano fabricado en piel con un acabado acolchado en azul claro . Además, incorpora un bolsillo trasero exterior para tener el telf siempre a mano. 450 euros , 225 euros.

Bolso de hombro Soho grande de piel acolchada

PVP en Michael Kors 225,00€ Marilyn Por último dentro de los formatos bandolera, la bonita Marilyn. Este bolso de lona cuenta con el atemporal estampado «MK» y ribetes de piel . Asimismo, incorpora unos laterales tipo acordeón, varios bolsillos y un cierre con botón a presión para ir seguras en todo momento. 250 euros , 175 euros.

Bandolera Marilyn pequeña con logotipo

PVP en Michael Kors 175,00€

Izzy Seguimos con un bolso ideal para ir a la oficina y tomar algo después sin tener que pasar por casa. El mítico Tote Izzy, confeccionado en piel granulada, destaca por su si lueta estructurada, el cierre magnético y el espacioso interior donde guardar todo lo que tengamos en mente. 295 euros , 147 euros.

Bolso tote Izzy mediano de piel granulada con adornos y logotipo

PVP en Michael Kors 147,00€ En Trendencias Nueve bolsos Michael Kors de piel rebajados perfectos para nuestros looks de invitada o para el día a día Voyager Sin lugar a dudas, este es uno de bolsos que más vemos en las calles. El bolso Tote Voyager cuenta con el icónico print «MK» en beige y came l. Además, ofrece un amplio interior y los detalles en dorado son un plus de estilo. 295 euros , 177 euros.

Bolso tote Voyager mediano con logotipo metalizado

PVP en Michael Kors 177,00€ Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Michael Kors

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com