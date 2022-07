Cina e Usa pronti a inviare jet a Taiwan, domani Biden-Xi

Entornointeligente.com /

WASHINGTON. – Continua il duro botta e risposta tra gli Stati Uniti e la Cina sulla possibilità di una visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Mentre Joe Biden si prepara ad una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping e la línea ufficiale dell’amministrazione resta quella della cautela su un viaggio che ancora non è stato annunciato, tra i funzionari di Washington e Pechino volano minacce e sale la tensione.

«Se gli Stati Uniti si spingono oltre e sfidano la linea di fondo della Cina si faranno carico di tutte le conseguenze che ne deriveranno», ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, durante una conferenza stampa a poche ore dalla minaccia del ministero della Difesa di Pechino di una «risposta militare» in caso di «violazione del principio dell’unica Cina e della sua sovranità territoriale».

Non solo, aerei cinesi sarebbero pronti a scortare il velivolo della speaker, compiendo per la prima volta una storica traversata di Taiwan con jet militari provenienti dalla terraferma.

La Casa Bianca ha bollato come «non necessaria» la retorica aggressiva e «bellicosa» di Pechino ma c’è forte preoccupazione per un’eventuale visita della Pelosi sull’isola, la prima di una speaker della Camera dei rappresentanti americana da quella di Newt Gingrich nel 1997.

Qualche giorno fa lo stesso Joe Biden ha avvertito che secondo i militari il viaggio in questo momento è «una pessima idea» e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i funzionari dell’amministrazione e l’ufficio della Speaker per dissuaderla dall’impresa. Secondo l’agenzia giapponese Kyodo, che cita non meglio identificate fonti, Pelosi ha in programa di recarsi in Giappone ad agosto. Ma non è chiaro se si tratti di una tappa in un più ampio tour della regione che la porterebbe anche sull’isola che la Cina considera suo territorio.

Intanto il Pentagono si sta preparando a muovere più forze nell’area in caso di escalation. Jet da combattimento, navi e altri sistemi di sorveglianza per fornire una rete di protezione all’aereo della Speaker. Il dipartimento della Difesa americano non ritiene credibile la minaccia della Cina di un attacco diretto contro Pelosi, tuttavia è pronto «ad ogni evenienza». Ed ha informato Pelosi di tutti rischi di una missione del genere in un briefing la settimana scorsa alla quale hanno partecipato anche funzionari del Consiglio per la sicurezza nazionale.

Chi invece sostiene con forza la speaker è un folto gruppo bipartisan di senatori e deputati che stanno premendo affinché il viaggio avvenga e si sono offerti di accompagnarla. Il progetto iniziale di Pelosi era in effetti quello di partire accompagnata da una delegazione del Congresso, in aprile, ma poi erano saltati i piani perché l’82enne democratica aveva contratto il Covid.

Il viaggio avverrebbe in un momento politicamente molto delicato per Xi Jinping in cerca di un terzo mandato al prossimo congresso del partito comunista cinese in autunno e in crisi di popolarità per il rallentamento dell’economia e i duri lockodwon imposti per combattere il Covid. Di Taiwan e della Russia parleranno il presidente cinese e Biden nelle prossime ore, nel loro quinto colloquio telefonico.

«Dalle tensioni su Taiwan alla guerra in Ucraina ai modi per gestire meglio la competizione tra i nostri due Paesi, questi saranno gli argomenti che saranno discussi», ha spiegato il portavoce della Casa Bianca John Kirby sottolineando che si tratta di una telefonata programmata da tempo. In agenda anche la questione dei dazi sui prodotti cinesi imposti da Donald Trump e in merito ai quali Biden non ha ancora preso una decisione.

(di Benedetta Guerrera/ANSA).

